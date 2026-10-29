Ακινητοποιημένα τα τρένα αύριο (30/10).

Δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια των τρένων και του προαστιακού αύριο, Παρασκευή (30/10), καθώς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών προκήρυξε 24ωρη απεργία.

Αρχικά είχε προκηρύξει 24ωρη απεργία η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, τα αιτήματα της οποίας αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την ασφάλεια της κυκλοφορίας, την κατάσταση του τροχαίου υλικού, τις ελλείψεις προσωπικού και τη διαχείριση των εργαζομένων.

Η Hellenic Train προσέφυγε στη δικαιοσύνη κατά της απεργιακής κινητοποίησης, την οποία έκρινε παράνομη το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Στη συνέχεια, προκήρυξε 24ωρη απεργία η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών.

Σε ανακοίνωσή της, η Hellenic Train αναφέρει ότι η νέα απεργία προκηρύχθηκε «χωρίς να τηρηθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες και προθεσμίες. Η ενέργεια αυτή συνιστά, προφανή απόπειρα καταστρατήγησης της εκδοθείσας δικαστικής απόφασης και παράκαμψης των νόμιμων προϋποθέσεων άσκησης του απεργιακού δικαιώματος».

ΠΕΠΕ: Η ασφάλεια δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση

Η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Ελξης απάντησε με ανακοίνωση, στην οποία τονίζει πως η ασφάλεια δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση και υπογραμμίζει ότι η Hellenic Train αρνείται τον ουσιαστικό διάλογο εδώ και 17 μήνες.

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Η ΠΕΠΕ θέτει ζητήματα που, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, συνδέονται άμεσα με την ασφάλεια της σιδηροδρομικής λειτουργίας και μεταξύ άλλων αναφέρεται στην κατάσταση του τροχαίου υλικού και των εγκαταστάσεων, στην εποπτεία των μηχανοδηγών, στην εκπαίδευση και στην εφαρμογή των κανόνων εργασίας, αλλά και στις «20 παραιτήσεις νέων μηχανοδηγών, που αποτυπώνουν την κατάσταση που επικρατεί στο εργασιακό περιβάλλον».

Εξάλλου, κατηγορεί την Hellenic Train ότι η πολιτική που ακολουθεί «όχι μόνο δεν φαίνεται να περιορίζει τα σιδηροδρομικά συμβάντα, αλλά, αντίθετα, αυτά πολλαπλασιάζονται» και μάλιστα σε ένα δίκτυο που υπολειτουργεί, καθώς εκτελείται περίπου το 60% της κανονικής σιδηροδρομικής δραστηριότητας, λόγω των έργων εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων ασφαλείας. «Αντί η διοίκηση να προβληματιστεί και να αναζητήσει τις πραγματικές αιτίες, επιλέγει την τιμωρία των εργαζομένων και την αποφυγή κάθε ουσιαστικής συζήτησης», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπ. Μεταφορών ζητά η ΠΟΣ

Από την πλευρά της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών κάνει λόγο για σοβαρή υποστελέχωση, σημαντικές ελλείψεις προσωπικού σε κρίσιμες ειδικότητες, καθώς και από αυξανόμενες ανάγκες συντήρησης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων και του τροχαίου υλικού.

Τονίζει πως η υγεία και η ασφάλεια εργαζομένων και επιβατικού κοινού αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και δεν μπορούν να διασφαλιστούν χωρίς επαρκή στελέχωση, συνεχή εκπαίδευση, σύγχρονες υποδομές.

Τέλος, ζητά άμεση συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών παρουσία και της διοίκησης της Hellenic Train.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ