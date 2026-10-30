Οι μηχανοδηγοί διεκδικούν μέτρα για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών, βελτίωση της κατάστασης του τροχαίου υλικού και των εγκαταστάσεων, καθώς και αντιμετώπιση των ελλείψεων προσωπικού.

Ακινητοποιημένα παραμένουν σήμερα τα τρένα και ο Προαστιακός, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε τις προηγούμενες ημέρες η Hellenic Train. Περισσότερες ακυρώσεις αναμένονται μέσα στην ημέρα.

Μέχρι στιγμής δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια Αθήνα – Θεσσαλονίκη, Αθήνα – Λιανοκλάδι, Πειραιάς – Κιάτο, Αθήνα – Χαλκίδα, Πειραιάς – Αεροδρόμιο, Θεσσαλονίκη – Λάρισα και Θεσσαλονίκη – Σέρρες. Ακυρώσεις υπάρχουν και σε άλλες γραμμές της Περιφέρειας, μεταξύ των οποίων Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο και Κιάτο – Αίγιο.

Οι μηχανοδηγοί διεκδικούν μέτρα για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών, βελτίωση της κατάστασης του τροχαίου υλικού και των εγκαταστάσεων, καθώς και αντιμετώπιση των ελλείψεων προσωπικού και των προβλημάτων στην εκπαίδευση. Επισημαίνουν ότι οι 20 παραιτήσεις νέων μηχανοδηγών αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος το τελευταίο διάστημα.

Οι εξελίξεις αναμένονται μέσα στην ημέρα, και οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται έγκαιρα για τα δρομολόγια.