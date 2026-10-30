Η θηλυκή αρκούδα, ηλικίας περίπου δύο ετών και βάρους άνω των 60 κιλών, έφερε τρία τραύματα από βλήματα.

Μία νεαρή θηλυκή αρκούδα ηλικίας περίπου δύο ετών εντοπίστηκε νεκρή στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών, με τα ευρήματα της νεκροψίας να επιβεβαιώνουν ότι το ζώο πυροβολήθηκε και θανατώθηκε από άνθρωπο.

Το περιστατικό καταγράφηκε το πρωί της Τρίτης 27 Οκτωβρίου σύμφωνα με πληροφορίες του xronos-kozanis όταν η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας του ΟΦΥΠΕΚΑ ειδοποιήθηκε από επισκέπτη της περιοχής για την παρουσία νεκρής αρκούδας στην ευρύτερη περιοχή του Βροντερού, στον Δήμο Πρεσπών.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα στελέχη της Μονάδας Διαχείρισης, της Διεύθυνσης Δασών Φλώρινας και της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης «Καλλιστώ», ενώ κλήθηκε ιδιώτης κτηνίατρος για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Από την εξέταση διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για θηλυκό άτομο βάρους άνω των 60 κιλών. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η αρκούδα έφερε τρία τραύματα από βλήμα πυροβόλου όπλου στην αριστερή πλευρά του σώματος. Τα δύο τραύματα εντοπίστηκαν στον αριστερό μηρό και δεν ήταν θανατηφόρα, ενώ το τρίτο, χαμηλά στην κοιλιακή χώρα, προκάλεσε εκτεταμένη εσωτερική αιμορραγία και οδήγησε στον θάνατο του ζώου. Η θανάτωση εκτιμάται ότι έγινε από σχετικά κοντινή απόσταση. Η περιοχή όπου εντοπίστηκε η αρκούδα αποτελεί σημαντικό οικολογικό διάδρομο μετακίνησης του είδους μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας.