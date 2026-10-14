«Σχεδόν 30 χρόνια μαζί είναι σχεδόν μια ολόκληρη ζωή» έγραψε Αρκτούρος αποχαιρετώντας την αρκούδα Κατερίνα.

«Υπάρχουν ζώα που περνούν από την ιστορία μας και υπάρχουν ζώα που γίνονται κομμάτι της. Η Κατερίνα ήταν ένα από αυτά» έγραψε σε ανάρτησή του ο Αρκτούρος αποχαιρετώντας τη γηραιότερη αρκούδα του Νυμφαίου.

Στην ίδια ανάρτηση, παραθέτοντας μία σειρά από φωτογραφίες της καθημερινότητας της Κατερίνας, ο Αρκτούρος ανέφερε πως η αρκούδα έφυγε σε ηλικία 39 ετών, έχοντας περάσει σχεδόν τρεις δεκαετίες στην οργάνωση.

«Ήταν μία από τις πρώτες αρκούδες μας, μία από τις πιο γνώριμες μορφές και μία από τις μεγαλύτερες σε ηλικία αρκούδες που έχουμε γνωρίσει. Όσοι τη γνώρισαν θυμούνται καλά τον χαρακτήρα της. Δυναμική, ατίθαση, ανεξάρτητη και πάντα αποφασισμένη να κάνει τα πράγματα με τον δικό της τρόπο. Ακόμη κι αν αυτό σήμαινε να παίρνει το ξερό ψωμί της, να το πηγαίνει μέχρι το νερό και να το βουτάει πρώτα για να μαλακώσει».

Με θλίψη ο Αρκτούρος συνέχισε λέγοντας πως «Σχεδόν 30 χρόνια μαζί είναι σχεδόν μια ολόκληρη ζωή. Καλό ταξίδι, Κατερίνα. Θα είσαι πάντα κομμάτι της ιστορίας του Αρκτούρου».

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