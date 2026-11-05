Σε φθινοπωρινό κλοιό μπαίνει ο καιρός, με σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας.

Σε τροχιά σταδιακής ψύχρανσης εισέρχεται ο καιρός, καθώς οι βροχές μπορεί να περιορίζονται, αλλά η υποχώρηση του υδραργύρου και η ενίσχυση των ανέμων θα κάνουν τις ημέρες και τις νύχτες αισθητά πιο κρύες.

Σήμερα Πέμπτη, τοπικές βροχές μικρής έντασης αναμένονται στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες - χωρίς ωστόσο να προβληματίζουν - ενώ μόνο στην Κρήτη τα φαινόμενα θα έχουν κάπως πιο αξιόλογο χαρακτήρα. Στις υπόλοιπες περιοχές, ο καιρός θα διατηρηθεί ηπιότερος με παροδικές νεφώσεις.

Ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς στη βόρεια Ελλάδα και τους 19 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, ενώ στα δυτικά θα φτάσει τους 20 και στα Δωδεκάνησα τους 23 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα πνέουν ενισχυμένοι φτάνοντας τα 7 μποφόρ, σε αντίθεση με το Ιόνιο όπου θα επικρατήσουν ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Στο Λεκανοπέδιο της Αττικής προβλέπονται νεφώσεις με πιθανότητα ψιλόβροχου στα βόρεια και ανατολικά μέχρι το μεσημέρι, θερμοκρασία από 13 έως 18 βαθμούς και ενίσχυση των βοριάδων στα 7 μποφόρ μετά το μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα διατηρηθεί μουντός με τοπικές ψιχάλες, ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 11 έως 14 βαθμούς Κελσίου.