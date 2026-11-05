Η διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή φέρνει στο προσκήνιο ένα συγκεκριμένο ερώτημα για την κυβερνητική πλειοψηφία, την ώρα που η αντιπαράθεση Μητσοτάκη – Τσίπρα για τη διαφθορά βρίσκεται στο αποκορύφωμά της.

Μπροστά σε ένα πολιτικό δίλημμα βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία μετά τη διαβίβαση στη Βουλή της δικογραφίας που σχηματίστηκε κατόπιν μηνυτήριας αναφοράς του Κυριάκου Βελόπουλου κατά του Αλέξη Τσίπρα. Η υπόθεση, που έχει ως αφετηρία τους ισχυρισμούς του Άδωνι Γεωργιάδη περί χρηματισμού του πρώην πρωθυπουργού για τις αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες το 2019, αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η κυβερνητική πλειοψηφία καλείται να ξεκαθαρίσει εάν υιοθετεί μια κατηγορία που βασίστηκε στην προσωπική ερμηνεία – όπως παραδέχθηκε ο ίδιος ο υπουργός Υγείας – δηλώσεων του Σταύρου Κοντονή, ο οποίος διέψευσε κατηγορηματικά ότι είχε μιλήσει για χρηματισμό.

Και αυτό σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Άδωνις Γεωργιάδης έχουν ανεβάσει κατακόρυφα τους τόνους απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, με τη διαφθορά να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Η σύγκρουση κλιμακώθηκε μετά τον χαρακτηρισμό του πρωθυπουργού ως «αρχιερέα της διαφθοράς» από τον επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντά επαναφέροντας το «ξαναζεσταμένο φαγητό» για τις αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες του 2019 και αφήνοντας αιχμές για «γραμμάτια» που εξαργυρώθηκαν.

Ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε καλώντας τον πρωθυπουργό να μιλήσει με «ονόματα και διευθύνσεις», υποστηρίζοντας ότι η αναμόρφωση των Ποινικών Κωδίκων υπήρξε αποτέλεσμα πολυετούς εργασίας νομοπαρασκευαστικής επιτροπής και όχι προσωπική επιλογή του.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή επαναφέρει στο προσκήνιο μια καταγγελία που στηρίζεται, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δημοσιοποιημένα στοιχεία, σε ένα αυθαίρετο συμπέρασμα του Άδωνι Γεωργιάδη. Ο υπουργός Υγείας κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για χρηματισμό, επικαλούμενος τον Σταύρο Κοντονή, για να αναγνωρίσει στη συνέχεια ότι ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης ουδέποτε είχε μιλήσει για χρήματα. Κάτι που είχε ήδη ξεκαθαρίσει και ο ίδιος ο Σταύρος Κοντονής μερικές ώρες νωρίτερα με δήλωσή του.

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Και εδώ ακριβώς ανακύπτει το ζήτημα για τη Νέα Δημοκρατία. Θα υιοθετήσει η κυβερνητική πλειοψηφία μια κατηγορία που ο ίδιος ο εμπνευστής της παραδέχθηκε ότι βασίζεται στη δική του ερμηνεία των δηλώσεων Κοντονή; Θα συνταχθεί με τη μηνυτήρια αναφορά Βελόπουλου, παρά τις δύο προηγούμενες αρχειοθετήσεις των καταγγελιών για τους Ποινικούς Κώδικες, θα διαχωρίσει την πολιτική κριτική από έναν αυθαίρετο ισχυρισμό ή θα δούμε την πορεία σύγκλισης να γίνεται πιο στενή;

Από την καταγγελία Γεωργιάδη στη διάψευση Κοντονή

Για να γίνει αντιληπτή η σημασία του ερωτήματος, αξίζει να θυμηθούμε όσα είχαν προηγηθεί τον περασμένο Ιούλιο.

Στις 6 Ιουλίου, ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο Action24, κατηγόρησε ευθέως τον Αλέξη Τσίπρα ότι έλαβε χρήματα για να ψηφίσει τους Ποινικούς Κώδικες το 2019.

Μάλιστα, επικαλέστηκε τον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης Σταύρο Κοντονή, υποστηρίζοντας ότι εκείνος είχε προχωρήσει σε αντίστοιχη καταγγελία.

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Μόνο που ο Σταύρος Κοντονής διέψευσε κατηγορηματικά ότι είχε μιλήσει για χρηματισμό.

«Δεν μίλησα ποτέ για χρηματισμό», ξεκαθάρισε μία μέρα αργότερα, στις 7 Ιουλίου, διαχωρίζοντας τις δικές του τοποθετήσεις από όσα του απέδιδε ο υπουργός Υγείας.

Την επόμενη μέρα, 8 Ιουλίου, ο ίδιος ο Άδωνις Γεωργιάδης αναγνώρισε δημόσια ότι ο Κοντονής δεν είχε αναφερθεί σε χρήματα.

«Δεν είπε για χρήματα ο κ. Κοντονής, ναι, αλλά όταν λες διαπλοκή τι ακριβώς εννοείς; Δηλαδή, αντάλλαγμα - οκ, εγώ ως αντάλλαγμα θεωρώ τα χρήματα», έγραψε σε ανάρτησή του.

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Επρόκειτο για μια ουσιώδη παραδοχή. Ο υπουργός Υγείας δεν ανακάλεσε την κατηγορία του, αναγνώρισε όμως ότι ο ισχυρισμός περί χρηματισμού αποτελούσε δική του ερμηνεία και όχι καταγγελία του Σταύρου Κοντονή.

Με άλλα λόγια, από μια αναφορά σε «διαπλοκή» προέκυψε η δημόσια κατηγορία ότι ο Αλέξης Τσίπρας έλαβε χρήματα, χωρίς στην ανάρτηση του υπουργού να παρατίθεται κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο που να τεκμηριώνει το συμπέρασμα.

Οι δύο αρχειοθετήσεις και η στάση κυβερνητικών στελεχών

Υπάρχει, ωστόσο, και μια ακόμη παράμετρος που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά τη διαβίβαση της δικογραφίας.

Όπως είχε αναδείξει το Dnews ήδη από τις 8 Ιουλίου, στο δημοσίευμα με τίτλο «Το λογικό άλμα του Άδωνι», οι παλαιότερες καταγγελίες του Σταύρου Κοντονή για τις αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες είχαν απασχολήσει τη Δικαιοσύνη.

Η υπόθεση είχε αρχικά τεθεί στο αρχείο ελλείψει στοιχείων, στη συνέχεια ανασύρθηκε μετά από νέες δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην υπουργού, ο οποίος έδωσε συμπληρωματική κατάθεση και τελικά αρχειοθετήθηκε εκ νέου.

Αξίζει, επίσης, να υπενθυμιστεί ότι τον περασμένο Ιούλιο δεν είχαν υιοθετήσει όλα τα κυβερνητικά στελέχη την καταγγελία Γεωργιάδη. Ο Γιάννης Λοβέρδος και η Σέβη Βολουδάκη είχαν πάρει σαφείς αποστάσεις. Τώρα τι θα κάνουν;

Ο Βελόπουλος, η Προανακριτική και το ερώτημα για τη ΝΔ

Η μηνυτήρια αναφορά του Κυριάκου Βελόπουλου είχε κατατεθεί τον Ιούλιο, πολύ πριν από τη σημερινή κλιμάκωση της πολιτικής σύγκρουσης Μητσοτάκη – Τσίπρα.

Η διαβίβασή της στη Βουλή, επομένως, δεν αποτελεί πρωτοβουλία που γεννήθηκε από την τρέχουσα αντιπαράθεση. Η επαναφορά της υπόθεσης, ωστόσο, συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία το Μέγαρο Μαξίμου έχει επιλέξει να συγκρουστεί με τον πρώην πρωθυπουργό στο πεδίο της διαφθοράς.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ζητά τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματός του, Κώστα Χήτα, να απευθύνει κάλεσμα προς τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη συγκέντρωση των 30 υπογραφών που απαιτούνται για την κατάθεση σχετικής πρότασης.

Η πρωτοβουλία Βελόπουλου τροφοδοτεί, έτσι, την πολιτική συζήτηση γύρω από τις καταγγελίες ενός κυβερνητικού υπουργού κατά του Αλέξη Τσίπρα.

Από την πλευρά της, η Νέα Δημοκρατία καλείται να αποσαφηνίσει τη θέση της.

Υιοθετεί την καταγγελία του Άδωνι Γεωργιάδη ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρηματίστηκε για τις αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες; Θεωρεί ότι τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί δικαιολογούν τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής; Πώς αξιολογεί την παραδοχή του ίδιου του υπουργού ότι ο Σταύρος Κοντονής δεν είχε μιλήσει για χρήματα; Και τι απαντά για τις δύο προηγούμενες αρχειοθετήσεις;