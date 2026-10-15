Νέα κακοκαιρία εξπρές αναμένεται να σαρώσει τις επόμενες ημέρες πολλές περιοχές της χώρας.

Μικρή ανάπαυλα θα παρουσιάσει σήμερα, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, η κακοκαιρία, ωστόσο από αύριο Παρασκευή ο καιρός θα επιδεινωθεί ξανά, με βροχές, τοπικές καταιγίδες, χιονοπτώσεις στα ορεινά και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη το νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να διαρκέσει λιγότερο από δύο ημέρες, φέρνοντας συνθήκες που θα θυμίζουν χειμώνα. Η κάθοδος ψυχρών αέριων μαζών από τα βορειοανατολικά θα συνοδευτεί από ενισχυμένους βοριάδες και χιόνια, τα οποία δεν θα περιοριστούν αποκλειστικά στις υψηλότερες κορυφές των βουνών, αλλά θα επεκταθούν και σε χαμηλότερα ορεινά υψόμετρα.

Μάλιστα, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου αναμένεται να είναι η πιο κρύα ημέρα της εβδομάδας, με τον υδράργυρο να υποχωρεί έως και 5-7 βαθμούς κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Οι ισχυροί βοριάδες θα εντείνουν περαιτέρω την αίσθηση του ψύχους.

Η νέα μεταβολή του καιρού έρχεται, πάντως, σε μια δύσκολη συγκυρία για τη Ρόδο, την Εύβοια και τις Σποράδες, περιοχές που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες των πρόσφατων πλημμυρών.

Πού θα βρέξει την Παρασκευή

Η νέα επιδείνωση αναμένεται από το μεσημέρι της Παρασκευής, με τις βροχές και τις καταιγίδες να ενισχύονται σταδιακά και τα φαινόμενα να γίνονται εντονότερα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αρχικά, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν στα βορειοανατολικά, με βροχοπτώσεις κυρίως στην ανατολική και κεντρική Μακεδονία, καθώς και στο βόρειο Αιγαίο. Στη συνέχεια, τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές, κυρίως ανατολικά της οροσειράς της Πίνδου, αλλά και στις Σποράδες και τις Κυκλάδες.

Από τις βραδινές ώρες, στο επίκεντρο θα βρεθούν η ανατολική Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια και η ανατολική Στερεά Ελλάδα. Βροχές αναμένονται και σε άλλες περιοχές κοντά στο Αιγαίο, ενώ πάνω από τη θάλασσα δεν αποκλείονται τοπικές καταιγίδες.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιοχές που έχουν ήδη δεχθεί μεγάλες ποσότητες νερού. Οι Σποράδες, η Εύβοια και τα νότια τμήματα της Χαλκιδικής έχουν καταγράψει σημαντικά ύψη βροχής και πλημμυρικά επεισόδια. Η επιβάρυνση του εδάφους από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις ενδέχεται να περιορίσει την απορρόφηση νέου νερού, αυξάνοντας τον κίνδυνο τοπικών πλημμυρών, ακόμη και αν η νέα διαταραχή δεν αποδειχθεί τόσο ισχυρή όσο η προηγούμενη.

Πώς θα επηρεαστεί η Αττική

Αλλαγή θα παρουσιάσει ο καιρός και στην Αττική από το απόγευμα της Παρασκευής, με τοπικές βροχές και μπόρες. Τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν κατά τις βραδινές ώρες και τη διάρκεια της νύχτας.

Για το Σάββατο, η Αττική συγκαταλέγεται στις περιοχές που ενδέχεται να δεχθούν αυξημένες βροχοπτώσεις, με ιδιαίτερη αναφορά στις περιοχές προς τον Σαρωνικό. Στη ζώνη των περισσότερων φαινομένων περιλαμβάνονται επίσης η ανατολική Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια, η ανατολική Στερεά Ελλάδα, η ανατολική Πελοπόννησος και οι Κυκλάδες.

Πού θα χιονίσει και πόσο θα πέσει η θερμοκρασία

Η σημαντικότερη διαφοροποίηση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες θα είναι η εμφάνιση χιονοπτώσεων σε χαμηλότερα ορεινά υψόμετρα, λόγω της εισβολής ψυχρότερων αέριων μαζών.

Χιόνια αναμένονται στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, μεταξύ άλλων στον Παρνασσό, τον Όλυμπο και το Καϊμακτσαλάν. Στα βόρεια ορεινά, οι χιονοπτώσεις ενδέχεται να κατέβουν έως περίπου τα 1.200-1.300 μέτρα.

Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6-7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα κυμανθεί από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά θα φτάσει τοπικά τους 22 βαθμούς. Το κρύο θα γίνεται περισσότερο αισθητό τις πρωινές και βραδινές ώρες, ιδιαίτερα στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm54dujm5woh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός το Σάββατο

Από το μεσημέρι του Σαββάτου, το βαρομετρικό χαμηλό θα αρχίσει να κινείται ανατολικά και νοτιοανατολικά, με αποτέλεσμα η κύρια ζώνη των βροχοπτώσεων να μετατοπιστεί προς τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο.

Πιο περιορισμένα και ασθενέστερα φαινόμενα ενδέχεται να επηρεάσουν τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Τοπικές καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν κυρίως κοντά στις ακτές και πάνω από τη θάλασσα.

Στην ηπειρωτική χώρα, τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά μετά το μεσημέρι. Αντίθετα, στο νότιο και ανατολικό Αιγαίο οι βροχές ενδέχεται να επιμείνουν για περισσότερες ώρες.

Οι βοριάδες θα ενισχυθούν πρόσκαιρα στα 7 μποφόρ και στις Κυκλάδες τοπικά έως τα 8 μποφόρ, προτού αρχίσουν να εξασθενούν από το απόγευμα.

Χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν για περιορισμένο χρονικό διάστημα στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, αλλά και σε ορεινές περιοχές της ανατολικής χώρας. Μάλιστα, τη νύχτα και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου δεν αποκλείεται να εμφανιστούν οι πρώτες νιφάδες στις υψηλότερες περιοχές της Δίρφυος στην Εύβοια.

Το σκηνικό του καιρού θα παραπέμπει έτσι σε χειμώνα, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε ακόμη στα μέσα Οκτωβρίου.