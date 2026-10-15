Νέα κλήρωση του Τζόκερ απόψε.

Σε τουλάχιστον 2,2 εκατ. ευρώ ανέβηκε το μεγάλο χρηματικό έπαθλο του Τζόκερ, μετά το όγδοο τζακ ποτ, το οποίο μοιράζει στην αποψινή (15/10) κλήρωση.

Την περασμένη Τρίτη (13/10) σημειώθηκε το όγδοο τζακ ποτ και ένας τυχερός κέρδισε 100.000 ευρώ, το ποσό που κερδίζει σε κάθε κλήρωση κάθε δελτίο με πέντε σωστές προβλέψεις.

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: