Ανακοινώθηκε ο πίνακας κερδών της αποψινής κλήρωσης του Τζόκερ - Ένας τυχερός κερδίζει 100.000 ευρώ.

Περισσότερα από 2 εκατ. ευρώ μοίραζε το Τζόκερ στην πρώτη κατηγορία για την κλήρωση της 13ης Οκτωβρίου.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 1, 16, 21, 28, 34 και Τζόκερ το 2.

Για όγδοη διαδοχική κλήρωση του Τζόκερ σημειώθηκε τζακ ποτ, αλλά ένας τυχερός κερδίζει 100.000 ευρώ, με πέντε σωστές προβλέψεις. Επίσης, έξι δελτία παίρνουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1). Μετά το νέο τζακ ποτ, στην επόμενη κλήρωση του Τζόκερ, την Πέμπτη (15/10), οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 2,2 εκατ. ευρώ.

Τζόκερ: Ο πίνακας κερδών

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Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=eUb7k6WEQF0}

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: