Η ιατροδικαστική έδειξε κακώσεις στον θώρακα και στη σπονδυλική στήλη.

Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται η υπόθεση του θανάτου μιας 51χρονης γυναίκας στη Χαλκιδική, η οποία έχασε τη ζωή της σε ιδιωτική κλινική.

Όπως μεταδίδει το voria.gr, το μεσημέρι της Δευτέρας (12/10), η γυναίκα είχε μεταβεί σε ιδιωτική κλινική σε περιοχή του δήμου Πολυγύρου, προκειμένου να υποβληθεί σε αιμοκάθαρση.

Λίγο πριν από τις 16:00, οι Αρχές ειδοποιήθηκαν ότι η 51χρονη είχε χάσει τις αισθήσεις της ενώ βρισκόταν στον χώρο της κλινικής. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Από τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης προέκυψε ότι η γυναίκα έφερε πολλαπλές κακώσεις στον θώρακα και στη σπονδυλική στήλη, οι οποίες εντοπίζονται στη δεξιά πλευρά του σώματός της. Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, η εικόνα των τραυμάτων δεν αποδίδεται με κακώσεις που θα μπορούσαν να αποδοθούν σε προσπάθεια καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ).

Στον προσδιορισμό των αιτιών του θανάτου θα συμβάλουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Από τις πρώτες ενδείξεις δεν φαίνεται να προκύπτει παθολογικό αίτιο που να σχετίζεται με τη διαδικασία της αιμοκάθαρσης.

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Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου, το οποίο εξετάζει τα στοιχεία της υπόθεσης προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του περιστατικού.

Σημειώνεται ότι η 51χρονη αντιμετώπιζε νεφρική ανεπάρκεια, ενώ είχε και αναπνευστικά προβλήματα, ενώ υποβαλλόταν σε αιμοκάθαρση τρεις φορές την εβδομάδα.