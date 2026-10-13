Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Αττική με θυελλώδεις ανέμους, πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά.

Το πέρασμα της κακοκαιρίας θα συνεχιστεί με αυξημένης έντασης και δυναμικής βροχές και καταιγίδες και την Τετάρτη. Σύμφωνα με τη νέα πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πολύ ισχυροί άνεμοι συνθέτουν το σκηνικό της κακοκαιρίας που αναμένεται να επηρεάσει αρκετές περιοχές της χώρας. Τα προγνωστικά στοιχεία εμφανίζουν ιδιαίτερα ισχυρές ριπές ανέμου, οι οποίες στην Αττική ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 139 χλμ./ώρα.

Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Η επιδείνωση του καιρού αναμένεται να συνοδευτεί από βροχοπτώσεις και τοπικές καταιγίδες, ενώ οι ισχυροί άνεμοι θα αποτελέσουν ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των φαινομένων. Ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι τα δεδομένα του προγνωστικού μοντέλου ICON-EU εμφανίζουν πολύ υψηλές τιμές ριπών ανέμου σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας.

Ριπές έως 139 χλμ./ώρα στην Αττική

Σύμφωνα με τα συγκεκριμένα προγνωστικά δεδομένα, οι ισχυρότερες ριπές ενδέχεται να καταγραφούν:

Αττική και Θράκη: έως 139 χλμ./ώρα.

Δυτική Κρήτη: έως 137 χλμ./ώρα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Νοτιοανατολική Πελοπόννησος: έως 130 χλμ./ώρα.

Πότε θα υποχωρήσουν τα φαινόμενα

Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά τα φαινόμενα αναμένεται να παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση από τις μεσημβρινές ώρες, κυρίως όσον αφορά τις βροχοπτώσεις. Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να εξακολουθήσουν να απαιτούν προσοχή, ανάλογα με την περιοχή και την εξέλιξη του συστήματος. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά «η γενική τάση είναι η σταδιακή εξασθένηση των βροχοπτώσεων από το μεσημέρι της Τετάρτης, με την προσοχή να παραμένει στραμμένη στις τοπικά ισχυρές ριπές ανέμου.»

H ανάρτηση Κολυδά

ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΙΣΧΥΡΕΣ ΡΙΠΕΣ ΑΝΕΜΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ- ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΥΦΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

Οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες θα συνεχιστούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, επηρεάζοντας κυρίως τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, με τα εντονότερα φαινόμενα να παρουσιάζουν σταδιακή υποχώρηση από τις μεσημβρινές ώρες.

Σύμφωνα με το ICON-EU, τα τοπικά μέγιστα ύψη βροχής ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα υψηλά, ωστόσο απαιτείται προσεκτική αξιολόγηση της χωρικής τους κατανομής και της διάρκειας των φαινομένων.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στους ριπαίους ανέμους. Το ίδιο μοντέλο εμφανίζει τοπικές μέγιστες ριπές έως 139 km/h στη Θράκη και την Αττική, ενώ προβλέπει 137 km/h στη δυτική Κρήτη και 130 km/h στη νοτιοανατολική Πελοπόννησο.

Πρόκειται για ιδιαίτερα υψηλές προγνωστικές τιμές, οι οποίες δεν πρέπει να εκλαμβάνονται αυτομάτως ως αναμενόμενες μετρήσεις σε κατοικημένες περιοχές, αλλά χρειάζονται διασταύρωση με τα υπόλοιπα μοντέλα και συνεχή παρακολούθηση. Η γενική τάση είναι η σταδιακή εξασθένηση των βροχοπτώσεων από το μεσημέρι της Τετάρτης, με την προσοχή να παραμένει στραμμένη στις τοπικά ισχυρές ριπές ανέμου.

{https://x.com/KolydasT/status/2110037931066904663}