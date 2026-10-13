Σε επιφυλακή ο δήμος Αθηναίων, λόγω της κακοκαιρίας.

Η Αττική είναι ανάμεσα στις οχτώ περιοχές που είναι σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, λόγω της κακοκαιρίας και ο δήμος Αθηναίων έχει τεθεί σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Με ανακοίνωση, ο δήμος Αθηναίων ζητά από τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, μέχρι την παρέλευση του φαινομένου, αλλά και να μην παρκάρουν «σε σημεία με ιστορικό πλημμυρών και πάνω σε φρεάτια υδροσυλλογής».

Λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην Αττική, εχει ήδη ενεργοποιηθεί το μητρώο εργοληπτών, με μηχανήματα έργου και αντλητικά συγκροτήματα σε συγκεκριμένα σημεία της Αθήνας όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών.

Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για τον Λυκαβηττό, με την πρόβλεψη ενίσχυσης των μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων στην τάφρο του λόφου, αναφέρει ο δήμος Αθηναίων. Παράλληλα, κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας θα πραγματοποιούν ελέγχους, ενώ συνεργεία και καλαθοφόρα οχήματα θα είναι σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση προβλημάτων από τους ισχυρούς ανέμους.

Οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν προβλήματα επικοινωνώντας όλο το 24ωρο με τον τετραψήφιο αριθμό 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο), στο 210 5277066 ή μέσω της εφαρμογής Novoville.

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Red Code για 4 περιφέρειες και 4 περιφερειακές ενότητες

Νωρίτερα συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τόσο σήμερα, όσο και αύριο, Τετάρτη, οι οποίες τοπικά θα συνοδεύονται από πολύ θυελλώδεις ανέμους.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τέσσερις περιφερειακές ενότητες και ισάριθμες περιφέρειες, από το μεσημέρι της Τρίτης έως και την Τετάρτη. Πρόκειται για τις εξής περιοχές:

περιφερειακή ενότητα Εύβοιας

περιφερειακή ενότητα Σποράδων

περιφέρεια Αττικής

περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

περιφέρεια Κρήτης

περιφερειακή ενότητα Σάμου

περιφερειακή ενότητα Ικαρίας

περιφέρεια Πελοποννήσου

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