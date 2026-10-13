Η κακοκαιρία θα «σαρώσει» την χώρα με ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους - Η λίστα με τις περιοχές σε «κόκκινο συναγερμό» λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται οκτώ περιοχές της χώρας, καθώς έχει ξεκινήσει η προέλαση της κακοκαιρίας που συνοδεύεται από ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα διαρκέσουν μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου. Τα φαινόμενα συνοδεύονται κατά τόπους από πολύ θυελλώδεις ανέμους, με τις ριπές στα ανατολικά να αναμένεται να φτάσουν τα 8 έως 10 μποφόρ. Η απόφαση ελήφθη μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ σε συγκεκριμένες περιοχές απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή λόγω του αυξημένου κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων.

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Ποιες περιοχές βρίσκονται σε Red Code

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, από τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης έως και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, τις ακόλουθες περιοχές:

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

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Περιφέρεια Αττικής.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Περιφέρεια Κρήτης.

Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και τη γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής, ο κίνδυνος πλημμυρών και οι κίνδυνοι που συνδέονται με τους πολύ θυελλώδεις ανέμους προβλέπεται να είναι υψηλοί στις συγκεκριμένες περιοχές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm3nmewevpxt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πώς θα κινηθεί το μέτωπο της κακοκαιρίας: Οι περιοχές στο «μάτι» έντονων καταιγίδων

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε όλη σχεδόν τη χώρα, ωστόσο ιδιαίτερη προσοχή και επαγρύπνηση συνιστάται για:

1) Σήμερα Τρίτη στη Λευκάδα, την Κεφαλονιά, την Ιθάκη, τη Ζάκυνθο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική.

2) Από αύριο το βράδυ και τη νύχτα προς την Πέμπτη, στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές.

3) Από τις απογευματινές - βραδινές ώρες της Τρίτης προς την Τετάρτη στην Αττική λόγω των καταιγίδων που αναμένεται να εκδηλωθούν και αυξημένη επαγρύπνηση τη νύχτα προς την Πέμπτη λόγω των θυελλωδών ανέμων.

4) Μέχρι τις απογευματινές - βραδινές ώρες αύριο Τετάρτη, στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τη Σάμο, την Ικαρία και τα Δωδεκάνησα.

5) Τους βόρειους ανέμους που θα επικρατήσουν με ένταση στα ανατολικά 8 με 10 μποφόρ.

Όπως επισημαίνει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, στην κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.

Σε ετοιμότητα δήμοι και περιφέρειες

Στο πλαίσιο της αυξημένης κινητοποίησης, οι δήμοι και οι περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ και ΠΕΣΟΠΠ). Στόχος είναι να εξεταστούν τα ζητήματα επιχειρησιακής ετοιμότητας και να οργανωθεί η αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με τις πλημμύρες και τους πολύ θυελλώδεις ανέμους. Παράλληλα, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) έχει ήδη επικοινωνήσει με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να διασφαλιστεί η απαιτούμενη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου.