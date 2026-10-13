Ισχυρές βροχές και πιθανές καταιγίδες αναμένεται να πλήξουν την Αττική σήμερα, Τρίτη, ενώ αύριο το σκηνικό θα επιβαρυνθεί από θυελλώδεις βοριάδες που τοπικά μπορεί να φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών και πτώσεων δέντρων.

Σε αυξημένη επιφυλακή θα πρέπει να βρίσκονται οι κάτοικοι της Αττικής σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, και αύριο, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι πιθανές καταιγίδες αναμένεται να συνδυαστούν με θυελλώδεις βόρειους ανέμους.

Ο συνδυασμός των έντονων καιρικών φαινομένων μπορεί να δοκιμάσει τις αντοχές της Αττικής, αλλά και της Εύβοιας, με τον κίνδυνο τοπικών πλημμυρικών προβλημάτων να αυξάνεται, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου οι βροχές θα έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια.

Πού υπάρχει κίνδυνος πλημμυρών στην Αττική

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, τα προβλεπόμενα ύψη βροχής, εφόσον επιβεβαιωθούν, ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα σε τοπικό επίπεδο. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα σημεία όπου οι βροχοπτώσεις θα επιμείνουν για αρκετές ώρες.

Μεταξύ των πιθανών επιπτώσεων είναι η γρήγορη άνοδος της στάθμης των ρεμάτων, η συσσώρευση νερού σε δρόμους και υπόγειες διαβάσεις, καθώς και η εισροή υδάτων σε υπόγεια και ισόγειους χώρους. Δεν αποκλείονται, επίσης, προβλήματα στην κυκλοφορία.

Οι μεγαλύτερες ποσότητες βροχής εκτιμάται ότι θα συγκεντρωθούν κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού. Ωστόσο, προβλήματα μπορεί να εκδηλωθούν και σε χαμηλότερες περιοχές, κατά μήκος των ρεμάτων που συγκεντρώνουν νερά από τα ορεινά.

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Επιπλέον, στις καμένες ή έντονα διαβρωμένες πλαγιές υπάρχει κίνδυνος να παρασυρθούν χώματα και φερτά υλικά, δυσχεραίνοντας την απορροή των υδάτων σε στενά περάσματα και τεχνικά έργα.

Νέα έξαρση των φαινομένων την Τετάρτη με ανέμους έως 9 μποφόρ

Όπως αναφέρει ο Σάκης Αρναούτογλου, οι ισχυρές βροχές αναμένεται να επηρεάσουν την Αττική κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, με τα φαινόμενα να ενδέχεται να συνεχιστούν έως περίπου τα μεσάνυχτα. Μια πρόσκαιρη εξασθένηση μέσα στη νύχτα, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι η κακοκαιρία θα έχει ολοκληρωθεί.

Αύριο, Τετάρτη, αναμένεται νέα έξαρση των φαινομένων, τουλάχιστον έως τις μεσημεριανές ώρες, με τις νέες βροχοπτώσεις να προστίθενται σε εκείνες που θα έχουν προηγηθεί.

Την ίδια ώρα, οι βόρειοι άνεμοι στα πιο εκτεθειμένα τμήματα της Αττικής αναμένεται να φτάσουν τα 7 μποφόρ και πρόσκαιρα τα 8 έως 9 μποφόρ.

Οι ισχυροί άνεμοι, σε συνδυασμό με το έδαφος που θα έχει διαποτιστεί από τις βροχές, αυξάνουν τον κίνδυνο πτώσης δέντρων. Πέρα από τα σπασμένα κλαδιά και τα αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν, ενδεχόμενες πτώσεις δέντρων είναι δυνατόν να προκαλέσουν ζημιές σε οχήματα, να κλείσουν δρόμους και να οδηγήσουν σε τοπικές διακοπές ρεύματος.

Για τον λόγο αυτό, συνιστάται να αποφεύγεται η στάθμευση και η παραμονή κάτω από μεγάλα δέντρα όσο διαρκούν οι ισχυροί άνεμοι, ακόμη και αν η βροχή έχει προσωρινά σταματήσει.

Στο επίκεντρο και η Εύβοια

Ο ευρωβουλευτής και γνωστός μετεωρολόγος Σάκη Αρναούτογλου ανέφερε πως ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις περιοχές κοντά σε ορεινούς όγκους, όπου οι βροχοπτώσεις ενδέχεται να είναι εντονότερες και να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια. Εκτός από την Αττική και την Εύβοια, αυξημένη προσοχή ενδέχεται να χρειαστεί και στη δυτική Κρήτη.

Τα νερά που κατεβαίνουν από τα βουνά μπορούν να επηρεάσουν κατοικημένες περιοχές και να προκαλέσουν υπερχείλιση ρεμάτων, ακόμη και σε σημεία όπου η βροχόπτωση είναι μικρότερη.

Η σημασία της έγκαιρης προειδοποίησης

Η έγκαιρη ενημέρωση είναι καθοριστική για την αντιμετώπιση των έντονων καιρικών φαινομένων, καθώς μπορεί να επιτρέψει στους οδηγούς να αποφύγουν πλημμυρισμένους δρόμους, στους κατοίκους να λάβουν μέτρα προστασίας και στις αρμόδιες υπηρεσίες να παρέμβουν εγκαίρως.

Τα μετεωρολογικά ραντάρ, σε συνδυασμό με βροχόμετρα στις ορεινές περιοχές και αισθητήρες στάθμης στα ρέματα, μπορούν να συμβάλουν στην έγκαιρη αποτύπωση της εξέλιξης των φαινομένων και στην καλύτερη εκτίμηση του κινδύνου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ευρωβουλευτής και μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος αναφέρει ότι κατέθεσε ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας να διευκρινιστεί πόσα ευρωπαϊκά κονδύλια έχουν δεσμευθεί και καταβληθεί για την προμήθεια ραντάρ, μετεωρολογικών σταθμών και συστημάτων προειδοποίησης, καθώς και ποιος εξοπλισμός έχει εγκατασταθεί και βρίσκεται σε λειτουργία.

Όπως επισημαίνεται, οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν εάν οι διαθέσιμοι πόροι αξιοποιούνται για την προστασία τους και εάν υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές για την έγκαιρη προειδοποίησή τους σε περίπτωση κινδύνου.

Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες

Κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις και να περιορίζουν τις περιττές μετακινήσεις, ιδιαίτερα τις ώρες εκδήλωσης των έντονων φαινομένων.

Παράλληλα, συνιστάται να ασφαλίζουν αντικείμενα σε μπαλκόνια και αυλές, ενώ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιχειρούν να διασχίσουν πλημμυρισμένους δρόμους ή ρέματα.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται ακόμη και όταν η βροχή έχει εξασθενήσει σε μια περιοχή, καθώς τα νερά που κατεβαίνουν από τα ορεινά μπορεί να συνεχίσουν να φτάνουν σε χαμηλότερα σημεία, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμύρας.