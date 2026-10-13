Νέα πρόγνωση για την κακοκαιρία δίνει μεγάλα ύψη βροχής στην Αττική και μάλιστα, μετά την βραδινή έξαρση αναμένεται από τα μεσάνυχτα και μετά.

Ισχυρή κακοκαιρία αναμένεται σήμερα στην Αττική τις επόμενες ώρες με ισχυρές καταιγίδες και μάλιστα σε δύο χρονικές περιόδους. Μία μετά το μεσημέρι προς το βράδυ και το δεύτερο κύμα αργά το βράδυ μέχρι και το μεσημέρι της Τετάρτης.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη στην Αττική αρχικά αναμένουμε βροχές και πιο μεμονωμένες καταιγίδες. Ωστόσο, όσο θα πλησιάζουμε προς το απόγευμα- βράδυ, τα φαινόμενα φαίνεται πως θα ενταθούν σημαντικά.

Μάλιστα, αναμένεται ένα πιο οργανωμένο και πιθανώς ισχυρό πέρασμα βροχών και σποραδικών καταιγίδων, το οποίο φαίνεται να ξεκινά από την περιοχή του Σαρωνικού και να επεκτείνεται σταδιακά ανατολικότερα, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος του νομού έως τη νύχτα. Στη συνέχεια θα επικρατήσουν θυελλώδεις άνεμοι 8-9 μποφόρ και οι ριπές θα φτάνουν τα 100km/h. Εκεί θα υπάρξει μια μικρή βελτίωση. Ωστόσο περιμένουμε νέα έξαρση από τα ξημερώματα της Τετάρτης με βροχές και σποραδικές καταιγίδες ιδίως στα Ανατολικά και Βόρεια.

Τέλος ανέφερε πως χρειάζεται προσοχή καθώς πρόκειται για μια πυκνοκατοικημένη και εκτεταμένα τσιμεντοποιημένη περιοχή, όπου η απορρόφηση του νερού από το έδαφος είναι περιορισμένη. Έτσι, σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων, το νερό συσσωρεύεται γρήγορα, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

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Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το βράδυ

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN Κλέαρχο Μαρουσάκη, η επιδείνωση του καιρού θα γίνει πιο αισθητή από το απόγευμα και μετά. Καθώς θα πλησιάζουμε προς το βράδυ, τα φαινόμενα θα εντείνονται, με τις βροχές να γίνονται κατά τόπους ισχυρές και να συνοδεύονται από έντονες καταιγίδες.

Η κακοκαιρία αναμένεται να διατηρηθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τα φαινόμενα να συνεχίζονται έως και αύριο το πρωί.

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Παράλληλα, μέσα στη νύχτα αναμένεται να επικρατήσουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι, ενώ αισθητή θα είναι και η μεταβολή της θερμοκρασίας.

Ο υδράργυρος σήμερα θα φτάσει έως τους 24 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο από το απόγευμα αναμένεται σημαντική πτώση, σηματοδοτώντας την αλλαγή του καιρού.

Προβλήματα

Τέλος, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Action24, Τάσου Αρνιακού Στην Αττική σήμερα, περιμένουμε συννεφιά με βροχές οι οποίες το μεσημέρι με το απόγευμα ενταθούν και ενδεχομένως δημιουργήσουν τοπικά προβλήματα στις παράκτιες περιοχές. Η θερμοκρασία έως και 21 βαθμούς Κελσίου.

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Σύμφωνα με το προγνωστικό μοντέλο windy, τα φαινόμενα στην Αττική θα ξεκινήσουν με κάποιες βροχές και τοπικές καταιγίδες στις 2 μμ. Προς το απόγευμα όμως οι βροχές θα ενταθούν. Μάλιστα, στις 9 μμ θα ξεκινήσουν έντονες καταιγίδες σχεδόν σε όλο το λεκανοπέδιο.

Συγκεκριμένα, το βράδυ αναμένονται κεραυνοί και καταιγίδες σε περιοχές της Αττικής όπως το κέντρο, Χαλάνδρι, Μαρούσι, Μαραθώνας, Νέα Μάκρη, Αρτέμιδα, Καλύβια, Κορωπί, Ανάβυσσος, Ασπρόπυργος. Τα φαινόμενα θα υφίστανται μέχρι τις 2-3 πμ της Τετάρτης ενώ λίγο αργότερα θα κοπάσουν χωρίς ωστόσο να εκλείψουν εντελώς.