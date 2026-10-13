Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο του συμβάντος συνέλαβαν έναν άνδρα ύποπτο και ερευνούν σχετικά με τα κίνητρα και τις συνθήκες της επίθεσης.

Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι σε σουπερμάρκετ στη μεγάλη πόλη-λιμάνι Ίντσον στη βορειοανατολική Νότια Κορέα, εκ των οποίων ένας υπέστη καρδιακή ανακοπή, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο του συμβάντος συνέλαβαν έναν άνδρα ύποπτο και ερευνούν σχετικά με τα κίνητρα και τις συνθήκες της επίθεσης, δήλωσε τηλεφωνικώς εκπρόσωπος της αστυνομίας.

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Στην Ίντσον, στο δυτικό τμήμα της Σεούλ, βρίσκεται το βασικό αεροδρόμιο της Νότιας Κορέας και αποτελεί μέρος της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής της νοτιοκορεατικής πρωτεύουσας.

Η Νότια Κορέα θεωρείται εν γένει ασφαλής χώρα, με την αναλογία των ανθρωποκτονιών να ανέρχεται σε 1,3 ανά 100.000 κατοίκους το 2021, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, η οποία είναι πολύ χαμηλότερη από τον μέσο όρο των περίπου 6 ανά 100.000.

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Ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχει αντιμετωπίσει μια σειρά από επιθέσεις με μαχαίρι. Τον περσινό Μάιο, ένας άνδρας μαχαίρωσε τρεις αστυνομικούς στο Πάτζου, στη βορειοδυτική Σεούλ. Τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση με μαχαίρι σε πιτσαρία της Σεούλ.

Με πληροφορίες από AFP, Reuters, ΑΠΕ