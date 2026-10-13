Δημιουργεί σύντομα βίντεο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με στόχο να γίνουν viral.

Ο Εκνορ Σινγκ υποστηρίζει ότι χρειάζεται μόνο το κινητό του και μια καλή σύνδεση στο διαδίκτυο για βγάλει πάνω από 140.000 ευρώ ετησίως.

Ο 22χρονος από το Λονδίνο εργάζεται επαγγελματικά ως «clipper», δημιουργώντας σύντομα βίντεο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με στόχο να γίνουν viral. Οι πελάτες του τον πληρώνουν για να εντοπίζει τα πιο ενδιαφέροντα αποσπάσματα από μεγαλύτερα βίντεο και να τα δημοσιεύει σε πλατφόρμες όπως το Instagram, το YouTube και το TikTok.

«Όσο περισσότερες προβολές συγκεντρώνει ένα βίντεο, τόσο περισσότερα χρήματα κερδίζω», τονίζει στο BBC.

Οι πελάτες μπορεί να είναι εταιρείες ένδυσης, δισκογραφικές, κινηματογραφικά στούντιο, podcasters ή δημιουργοί περιεχομένου. Οι clippers, συνήθως ηλικίας 16 έως 25 ετών, επιλέγουν αποσπάσματα διάρκειας 30 έως 60 δευτερολέπτων, εκτιμώντας ποια έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να προσελκύσουν περισσότερους.

Έσοδα που φτάνουν τις 12.000 ευρώ τον μήνα

Οι αμοιβές μπορεί να φτάσουν σχεδόν τα 3 ευρώ ανά 1.000 προβολές, αθροιστικά στις διάφορες πλατφόρμες, καθιστώντας τη δραστηριότητα ιδιαίτερα επικερδή όταν ένα βίντεο γνωρίζει μεγάλη απήχηση.

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Ο Σινγκ αναφέρει ότι ανακάλυψε τις δυνατότητες του clipping πέρυσι, όταν κέρδισε περίπου 270 ευρώ δημοσιεύοντας στο Instagram ένα σύντομο βίντεο της τραγουδίστριας Ντούα Λίπα.

«Κατάλαβα αμέσως πόσο επικερδές θα μπορούσε να είναι», αναφέρει.

Σήμερα, σύμφωνα με τον ίδιο, τα μηνιαία έσοδά του ανέρχονται σε τουλάχιστον 12.000 ευρώ. Μεταξύ των βίντεο που έχει δημιουργήσει είναι ένα με την αντίδραση της Σαμπρίνα Κάρπεντερ στο Met Gala της Νέας Υόρκης, τον Μάιο, όταν κάποιος πάτησε την ουρά του φορέματός της.

{https://www.instagram.com/reel/DS5WjTxj3xL/}

Για τον Σινγκ, το πλεονέκτημα της δουλειάς είναι η ευελιξία. Όπως λέει, μπορεί να δημιουργεί βίντεο σχεδόν παντού, αρκεί να διαθέτει το κινητό του και μια αξιόπιστη σύνδεση στο διαδίκτυο. «Μπορώ να βρίσκομαι οπουδήποτε, ακόμη και σε διακοπές, και να κερδίζω χρήματα».

Ωστόσο, η επιτυχία δεν είναι δεδομένη. Η σύμβουλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Λία Χάμπερμαν επισημαίνει ότι οι clippers που αποκομίζουν σημαντικά κέρδη είναι ελάχιστοι. «Η συντριπτική πλειονότητα κερδίζει ελάχιστα ή καθόλου χρήματα», τονίζει.

Με πληροφορίες από BBC