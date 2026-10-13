Tο δίκτυο σωληνώσεων του σχολικού συγκροτήματος είναι διαφορετικό από το σχέδιο που απεικονίζεται στη μελέτη με βάση την οποία δόθηκε η άδεια λειτουργίας της συγκεκριμένης εγκατάστασης.

Άλυτο παραμένει το «μυστήριο» με την οσμή που έχει πανικοβάλλει γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές της Γκράβας, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες των ειδικών στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.

Σήμερα αναμένεται να μεταβούν στα σχολεία εμπειρογνώμονας από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και τέσσερις μηχανικοί από την ΚΤΥΠ Α.Ε. (Κτιριακές Υποδομές Ανώνυμη Εταιρεία) - η οποία εποπτεύεται από το υπουργείο Υποδομών - ενώ χθες δόθηκε στη δημοσιότητα το πόρισμα της εταιρεία ICON Group.

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Καθημερινής, η εγκατάσταση φυσικού αερίου της Γκράβας δεν είχε ελεγχθεί τουλάχιστον από το 2003, ενώ στο μεταξύ, σχεδόν ένα μήνα από όταν έγιναν οι πρώτες καταγγελίες, κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με υπευθυνότητα για το τι συμβαίνει.

Τι έδειξε το πόρισμα της ICON Group

Σύμφωνα με τον δευτερογενή έλεγχο που πραγματοποίησε, δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή.

Κατά την αντιπαραβολή, ωστόσο, της υφιστάμενης κατάστασης των εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με τις αντίστοιχες μελέτες που παραδόθηκαν στην εταιρεία, διαπιστώθηκαν αποκλίσεις και στις δύο περιπτώσεις. Αυτό σημαίνει πως το δίκτυο σωληνώσεων μέσα στα σχολεία είναι διαφορετικό από το σχέδιο που απεικονίζεται στη μελέτη με βάση την οποία δόθηκε η άδεια λειτουργίας της συγκεκριμένης εγκατάστασης. Οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει δεν αναφέρονται λεπτομερώς, ωστόσο επισημαίνεται ότι χρειάζονται νέες τροποποιητικές μελέτες και, εφόσον απαιτείται, παρεμβάσεις στο δίκτυο.

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Κατά συνέπεια, στην παρούσα φάση δεν είναι δυνατή η έκδοση των προβλεπόμενων Πιστοποιητικών Δοκιμής Αντοχής και Στεγανότητας, ενώ ειδικά για την ΗΚΑΣΠ 10050100122798, η έκδοση πιστοποιητικού προϋποθέτει επιπλέον την αντικατάσταση του εύκαμπτου αντικραδασμικού συνδέσμου (σύνδεσης του δικτύου με τον καυστήρα) και τον έλεγχο στεγανότητας της διάταξης με θετική έκβαση. Έως τότε, η εγκατάσταση δεν πρέπει να τροφοδοτηθεί με φυσικό αέριο.