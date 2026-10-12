«Ο Δήμος έκανε δύο ελέγχους στην Γκράβα και δεν διαπιστώθηκε διαρροή, όμως η προέλευση της οσμής παραμένει αδιευκρίνιστη», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων στον Αθήνα 9.84.

Με τηλεκπαίδευση θα συνεχίσουν τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι εξειδικευμένοι έλεγχοι και να διαπιστωθεί από πού προήλθε η οσμή που προκάλεσε ανησυχία στη σχολική κοινότητα. Αυτό ξεκαθάρισε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 9.84. Όπως ανέφερε, ο Δήμος Αθηναίων έχει ήδη πραγματοποιήσει δύο ελέγχους, σε κανέναν από τους οποίους δεν διαπιστώθηκε διαρροή. Ωστόσο, καθώς η αιτία της αρχικής οσμής δεν έχει εντοπιστεί, ο δήμαρχος ζητά την άμεση παρέμβαση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), με την έγκριση του υπουργείου Παιδείας, αλλά και του αρμόδιου υπουργείου για την Πολιτική Προστασία.

Δύο έλεγχοι χωρίς να εντοπιστεί διαρροή

Σύμφωνα με τον Χάρη Δούκα, από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε ο Δήμος για την οσμή, κινήθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες και πραγματοποιήθηκε αρχικός έλεγχος, ο οποίος δεν έδειξε κάποια διαρροή. Ακολούθησε δεύτερος, πιο εκτεταμένος έλεγχος, ο οποίος ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής από συνεργεία του Δήμου και συμβεβλημένη εταιρεία. Όπως είπε ο δήμαρχος, ούτε από αυτόν προέκυψε ένδειξη διαρροής.

«Σύμφωνα με το πόρισμα της εταιρείας που διενήργησε τον έλεγχο, δεν διαπιστώθηκε πάλι διαρροή», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το σχετικό πόρισμα αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους. Κατά τον ίδιο, εντοπίστηκαν ορισμένα επιμέρους τεχνικά ζητήματα, τα οποία θα αποκατασταθούν, χωρίς να συνδέονται με διαρροή. Πρόκειται, όπως εξήγησε, για θέματα που σχετίζονται με μελέτες οι οποίες δεν έχουν επικαιροποιηθεί εδώ και πολλά χρόνια. Το βασικό ερώτημα, ωστόσο, παραμένει αναπάντητο. Από πού προήλθε η οσμή που προκάλεσε την αναστάτωση στη Γκράβα;

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Τι ζητά ο δήμαρχος από το ΤΕΕ και την Πολιτική Προστασία

Ο δήμαρχος Αθηναίων υπογράμμισε ότι ο Δήμος έχει ολοκληρώσει τους ελέγχους που μπορούσε να πραγματοποιήσει και πλέον ζητά την παρέμβαση εξειδικευμένων φορέων, ώστε να εξακριβωθεί η αιτία του περιστατικού. Ειδικότερα, ζήτησε από το υπουργείο Παιδείας να δώσει την απαραίτητη εντολή και έγκριση για να προχωρήσει ο έλεγχος από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ενώ παράλληλα θεωρεί αναγκαία την εμπλοκή της Πολιτικής Προστασίας, η οποία διαθέτει εξειδικευμένα συνεργεία.

«Ο Δήμος ό,τι ήταν να κάνει, το έκανε. Κάναμε και τον δευτερογενή έλεγχο», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η διαδικασία πρέπει να προχωρήσει χωρίς νέες καθυστερήσεις. Όπως είπε, έχει ήδη επικοινωνήσει τόσο με την υπουργό Παιδείας όσο και με το ΤΕΕ. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει, το Τεχνικό Επιμελητήριο έχει ορίσει εμπειρογνώμονα, ο οποίος θα πρέπει να λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις για να ξεκινήσει ο έλεγχος. Ο Χάρης Δούκας απέδωσε τις καθυστερήσεις που καταγράφονται πιθανότατα σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, εκτιμώντας ότι υπάρχει κοινή επιθυμία να ανοίξει ξανά το σχολείο το συντομότερο δυνατόν.

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Γιατί παραμένουν κλειστά τα σχολεία του συγκροτήματος της Γκράβας

Παρά το γεγονός ότι οι δύο έλεγχοι του Δήμου δεν εντόπισαν διαρροή, η δημοτική αρχή δεν θεωρεί ότι έχει λυθεί πλήρως το ζήτημα, καθώς δεν έχει αποσαφηνιστεί η προέλευση της οσμής. Ο δήμαρχος εξήγησε ότι η επαναλειτουργία του σχολείου χωρίς να έχει εξακριβωθεί τι συνέβη θα μπορούσε να δημιουργήσει εκ νέου ανησυχία σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, σε περίπτωση που γινόταν ξανά αντιληπτή κάποια οσμή.

«Φανταστείτε, δηλαδή, ότι εμείς έχουμε πλέον επίσημα χαρτιά ότι δεν υπάρχει διαρροή, αλλά δεν έχουμε βρει από τι προήλθε αυτή η πρώτη οσμή που δημιούργησε τον πανικό», ανέφερε. Για τον λόγο αυτό, επέμεινε ότι απαιτείται ένας ακόμη, εξειδικευμένος έλεγχος, με τη συμμετοχή των αρμόδιων κρατικών φορέων, προκειμένου να εξεταστούν οι χώροι και να εντοπιστεί, εφόσον είναι δυνατόν, η αιτία του περιστατικού. Όπως σημείωσε «εμείς ολοκληρώσαμε και τους δύο ελέγχους. Περιμένουμε το ΤΕΕ, με την έγκριση του Υπουργείου, αλλά και το αρμόδιο Υπουργείο που είναι ειδικό για αυτά τα θέματα, να μας δώσει και αυτό την εμπειρία του, για να μπορέσει με απόλυτη ασφάλεια να μπει μέσα η μαθητική κοινότητα και οι εκπαιδευτικοί, και να προχωρήσουν τα μαθήματα στον φυσικό τους χώρο.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm2q29t4maox?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Η τηλεκπαίδευση δεν είναι λύση»

Ο Χάρης Δούκας τόνισε ότι η τηλεκπαίδευση αποτελεί προσωρινό μέτρο και δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία. «Οι μαθητές και η εκπαιδευτική κοινότητα πρέπει να βρίσκονται στον φυσικό τους χώρο», ανέφερε, ζητώντας να επισπευσθούν οι διαδικασίες από την πλευρά της Πολιτείας. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι από το ΤΕΕ και τους αρμόδιους κρατικούς φορείς και να υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την προέλευση της οσμής, το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό και τα μαθήματα θα συνεχιστούν μέσω τηλεκπαίδευσης.