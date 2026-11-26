«Η Ευρώπη χρειάζεται υγιή οικονομικά, όχι νέα χρέη» διαμήνυσε ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, από τη Σύνοδο Κορυφής.

Οι ηγέτες της ΕΕ συγκρούστηκαν για τον επόμενο προϋπολογισμό της Ένωσης και τη μελλοντική στήριξη προς την Ουκρανία, στο πλαίσιο της κρίσιμης συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες.

Αν και αρχικά η Σύνοδος Κορυφής είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει δύο ημέρες, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, αποφάσισε να τη διακόψει καθώς τα κράτη-μέλη παραμένουν αμετακίνητα στις θέσεις τους αναφορικά με τον επόμενο 7ετή προϋπολογισμό της Ένωσης και δεν είναι ακόμη διατεθειμένα να προχωρήσουν σε παραχωρήσεις.

Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να επαναληφθούν κατά την επόμενη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, στις 17 Δεκεμβρίου. Η Γαλλία και ο Κόστα πιέζουν τα κράτη-μέλη της ΕΕ να καταλήξουν σε συμφωνία πριν από το τέλος του έτους, ωστόσο ηγέτες όπως ο Ολλανδός Πρωθυπουργός Ρομπ Γέτεν και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έχουν δηλώσει ότι δεν αισθάνονται να πιέζονται από αυτό το χρονοδιάγραμμα.

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Υπενθυμίζεται ότι η νέα συμβιβαστική πρόταση του Αντόνιο Κόστα προβλέπει ήδη περικοπές ύψους 204 δισ. ευρώ σε σχέση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ύψους σχεδόν 2 τρισ. ευρώ.

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Απειλές Μακρόν

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απείλησε να αποχωρήσει από τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, εάν οι ηγέτες δεν καταλήξουν σε συμφωνία έως το τέλος του έτους και προειδοποίησε ότι υπάρχει κίνδυνος η διαδικασία να επηρεάσει τη γαλλική προεκλογική εκστρατεία. Η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν, που προηγείται στις δημοσκοπήσεις, έχει ήδη δεσμευτεί να περικόψει δραστικά τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

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«Σκοπεύω να καταστήσω απολύτως σαφές στους συναδέλφους μας ότι, για πολιτικούς και δημοκρατικούς λόγους, δεν θα είναι δυνατόν να ανοίξουν εκ νέου ή να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό μετά την 31η Δεκεμβρίου», δήλωσε ο Μακρόν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε κατά τη διάρκεια της συνόδου. «Θα έχουμε μπει τότε σε μια περίοδο πολύ κοντινή στις εκλογές», πρόσθεσε. Ο Μακρόν επισήμανε ακόμα ότι η στήριξη της Ουκρανίας είναι προς το «δικό μας συμφέρον, δεν υπάρχει περιθώριο για αφέλεια».

«Η βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καθοριστικής σημασίας, ιδίως υπό το πρίσμα της πιθανότητας αποχώρησης των ΗΠΑ, καθώς πρόκειται για έναν πόλεμο που μας επηρεάζει άμεσα. Οι Ουκρανοί μάχονται για την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας τους, αλλά ταυτόχρονα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής ασφάλειας», δήλωσε ο Μακρόν μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Αρκεί να κοιτάξει κανείς έναν χάρτη, και να λάβει υπόψη την ιστορία, για να το αντιληφθεί. Ναι, αυτός ο πόλεμος είναι υπαρξιακής σημασίας για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η εγκατάλειψη της Ουκρανίας θα έθετε σε κίνδυνο τη δική μας ασφάλεια, βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα. Μάλιστα, εξετάζοντας την κατάσταση σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη, καθίσταται σαφές ότι ο κίνδυνος είναι άμεσος και όχι μακροπρόθεσμος», επισήμανε καταδικάζοντας τις υβριδικές επιθέσεις της Ρωσίας σε ολόκληρη την Ένωση.

Μερτς: «Η Ευρώπη χρειάζεται υγιή οικονομικά, όχι νέα χρέη»

«Η Ευρώπη χρειάζεται υγιή οικονομικά, όχι νέα χρέη» διαμήνυσε ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς. «Έχουμε ήδη επιβαρυνθεί με μεγάλο χρέος μέσω του προγράμματος "Next Generation EU" και της βοήθειας προς την Ουκρανία, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι τόκοι ύψους άνω των 150 δισ. ευρώ θα επιβαρύνουν το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο κατά τη διάρκεια αυτής της επταετίας», δήλωσε. Για τον Γερμανό Καγκελάριο, τα επιπλέον δάνεια σημαίνουν περιορισμό της κυριαρχίας της Ευρώπης καθώς θα χάσει τη δυνατότητά της να δρα.

{https://x.com/germanyintheeu/status/2126054754035855655}

Επιβεβαίωσε ότι οι ηγέτες της ΕΕ θα επιδιώξουν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ένωσης εντός του τρέχοντος έτους, ωστόσο δεν θα συνεδριάσουν εκ νέου την Παρασκευή. Ο ίδιος έκανε λόγο για μία «νέα κινητικότητα» προς την κατεύθυνση της μείωσης του προτεινόμενου μεγέθους του επόμενου προϋπολογισμού, όπως άλλωστε αξίωναν η Γερμανία και άλλες χώρες που αποτελούν καθαρούς συνεισφέροντες στα οικονομικά της Ένωσης» όπως δήλωσε.

Το επόμενο ραντεβού για μια νέα προσπάθεια να καταλήξουν οι ηγέτες σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό έχει οριστεί για μια διήμερη Σύνοδο Κορυφής που ξεκινά στις 17 Δεκεμβρίου. Ο Γερμανός Καγκελάριος επανέλαβε, ωστόσο, τη θέση του ότι και τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ οφείλουν να συνεισφέρουν στη βοήθεια προς την Ουκρανία και σημείωσε πως το ζήτημα αυτό θα συζητηθεί περαιτέρω κατά τον τελευταίο γύρο συνομιλιών μεταξύ των ηγετών.

{https://x.com/nexta_tv/status/2126047087108485403}

Η αποχώρηση της Δανίας

Την ίδια ώρα η Δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρέντρικσεν, δεν θα παραστεί στην πέμπτη ομαδική συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Η Δανία, η οποία συγκαταλέγεται στις λεγόμενες «φειδωλές» χώρες, εκτιμά ότι η τρέχουσα δομή των ομαδικών συναντήσεων δεν οδηγεί σε διπλωματική πρόοδο.

Παράλληλα, η Δανή πρωθυπουργός αναμένει από τον Κόστα να ασκήσει πίεση στην ομάδα των «Φίλων της Συνοχής», ώστε να προχωρήσουν σε παραχωρήσεις όσον αφορά το συνολικό μέγεθος του προϋπολογισμού και τις προτεραιότητες των δαπανών. Στην εν λόγω ομάδα, που αντιτίθεται στις προτάσεις του βορρά συγκαταλέγονται κυρίως από 17 χώρες της νότιας, κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, ανάμεσά τος και η Ελλάδα και η Κύπρος.

Τα υπόλοιπα κράτη είναι η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Μάλτα και οι χώρες της Βαλτικής (Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία) η Κροατία, το Λουξεμβούργο και η Ουγγαρία.

Με πληροφορίες από Reuters/Euronews/euobserver