Το πορσελάνινο μπολ που πωλήθηκε στη δημοπρασία ανακαλύφθηκε τυχαία.

Σπάνιο πορσελάνινο μπολ της Μαρίας Αντουανέτας πωλήθηκε έναντι 2,9 εκατομμυρίων ευρώ, σε δημοπρασία στο Παρίσι.

Το μπολ, σε σχήμα μαστού πώς σε τρίποδο με κεφάλια τράγων, κατασκευάστηκε κατά παραγγελία του Λουδοβίκου ΙΣΤ για το γαλακτοκομείο της Μαρίας Αντουανέτας στο Ραμπουγιέ, στα τέλη του 18ου αιώνα. Είναι το τέταρτο και τελευταίο γνωστό δείγμα αυτού του εξαιρετικά σπάνιου και πολυτελούς αντικειμένου, επεσήμανε ο οίκος Drouot, που έκανε τη δημοπρασία.

Ποσό ρεκόρ - Εξαφανισμένο για 2 αιώνες, το βρήκαν τυχαία

Για δύο αιώνες, το μπολ που πωλήθηκε στη δημοπρασία ήταν εξαφανισμένο. Εντοπίστηκε κατά τύχη, σε κιβώτιο της συλλογής της Galerie Meyer, κατά τη διάρκεια απογραφής. Ήταν στον πάτο του κιβωτίου, που περιείχε κι άλλα πορσελάνινα αντικείμενα.

Τα 2,9 εκατ. ευρώ που πωλήθηκε το μπολ αποτελεί ρεκόρ για αντικείμενο από πορσελάνη των Σεβρών που πωλείται σε δημοπρασία, σύμφωνα με τον οίκο Drouot.

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Μέρος των εσόδων από τη δημοπρασία θα διατεθούν στον σύλλογο «Ruban Rose», για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ