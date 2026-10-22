Ο πίνακας του Μονέ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό.

Ρεκόρ για τη Γαλλία σημείωσε ο πίνακας «Ίρις» του Κλοντ Μονέ, τον οποίο ζωγράφισε προς το τέλος της ζωής του.

Το έργο πωλήθηκε έναντι 50 εκατομμυρίων ευρώ σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s στο Παρίσι. Πρόκειται για το πιο ακριβό έργο τέχνης που έχει πουληθεί ποτέ στη Γαλλία.

Ο πίνακας, με διαστάσεις 1,60 μ.Χ1,80 μ. παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό, ενώ πριν από τη δημοπρασία ο Sotheby’s εκτιμούσε ότι θα έφτανε τα 22-30 εκατομμύρια ευρώ.

Το έργο δεν είχε φύγει ποτέ από τα χέρια της οικογένειας Σλουμπερζέ και ήταν γνωστό μόνο μέσω μιας ασπρόμαυρης φωτογραφίας. Τον αγόρασε η Ζαν Σλουμπερζέ- μια «πανέξυπνη συλλέκτρια έργων τέχνης»- από την οικογένεια του ζωγράφου, σύμφωνα με τον Τομά Μπομπάρ, συνδιευθυντή του τμήματος Σύγχρονης τέχνης του Sotheby’s France.

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Τρεις πίνακες του Πολ Σεζάν, που χαρακτηρίστηκαν «εθνικοί θησαυροί», αποσύρθηκαν από τη δημοπρασία λίγες ώρες πριν την έναρξή της, με προοπτική να επιστρέψουν στη γενέτειρα του ζωγράφου, την Εξ-αν-Προβάνς. Υπήρξε συμφωνία ανάμεσα στους ιδιοκτήτες και τον δήμο της πόλης, με την υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού της Γαλλίας, προκειμένου τα έργα να καταλήξουν στη συλλογή του Μουσείου Γκρανέ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ AFP