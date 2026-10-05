Αποδείχθηκε ότι ο πίνακας ήταν της Γκέρτρουντ Αμπερκρόμπι.

Βρήκε έναν πίνακα σε μια «σκοτεινή γωνιά» σπιτιού, κατά την πώληση περιουσιακών στοιχείων και έδωσε 30 δολάρια για να τον αποκτήσει. Τώρα, αυτή η ελαιογραφία πουλήθηκε για πάνω από 1,35 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία, καθώς αποδείχθηκε ότι επρόκειτο για έργο της Γκέρτρουντ Αμπερκρόμπι.

Ο πίνακας, με διαστάσεις 20Χ28 εκατοστά, ανακαλύφθηκε στη «σκοτεινή γωνιά» ενός σπιτιού τον Ιούλιο. Ειδικός διαπίστωσε ότι επρόκειτο για το έργο «Alderman Merriam’s Shells» της Αμπερκρόμπι, που παρέμενε μακριά από τα «φώτα» για σχεδόν 75 χρόνια, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Freeman’s.

Η ζωγράφος ολοκλήρωσε το 1951 τον πίνακα με τα 10 κοχύλια- ένα συνηθισμένο μοτίβο της- τα επόμενα δύο χρόνια παρουσιάστηκε σε έξι ατομικές εκθέσεις της και η τιμή του τότε κυμαινόταν από 50 έως 150 δολάρια.

Πώς βρήκε τον πίνακα

Η Αμπερκρόμπι δεν πούλησε τον πίνακα, αλλά τον δώρισε σε έναν γιατρό στο Μίσιγκαν, σε αντάλλαγμα για ιατρικές υπηρεσίες. Μετά τον θάνατο του γιατρού, το έργο «πέρασε» στους κληρονόμους του, προτού εμφανιστεί τελικά στην πώληση περιουσιακών στοιχείων τον περασμένο Ιούλιο.

Ο τυχερός αγοραστής βρήκε τον πίνακα «χωμένο σε μια σκοτεινή γωνιά διαδρόμου που οδηγούσε στο γκαράζ, όπου δεν τον είχε προσέξει κανείς εκείνη την ημέρα», σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών. Ο αγοραστής- το όνομα του οποίου δεν αποκαλύφθηκε- είναι «συλλέκτης δίσκων και επίπλων των μέσων του 20ου αιώνα».

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Όταν είδε την υπογραφή- «Abercrombie, ‘51», που ήταν μετά βίας ορατή στο σκούρο φόντο, αποφάσισε να δώσει 30 δολάρια. Στη συνέχεια πήγε στο Μουσείο Τέχνης του Μιλγουόκι, όπου φιλοξενούνταν έκθεση έργων της Αμπερκρόμπι. Στον κατάλογο της έκθεσης, σε ένα απόκομμα εφημερίδας του 1952 υπήρχε μια φωτογραφία του πίνακα, δίπλα στα κοχύλια που απεικονίζονται σε αυτόν.

Ποσό ρεκόρ για έργο της Αμπερκρόμπι

Έτσι, ο αγοραστής πήγε το έργο στον οίκο δημοπρασιών Freeman’s και εκεί η Σούζαν Γουένινγκερ- καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης στο πανεπιστήμιο Ρούσβελτ και ειδική στο έργο της Αμπερκρόμπι- πιστοποίησε την αυθεντικότητα του πίνακα, που βρισκόταν στην αρχική κορνίζα του.

Αφού καθαρίστηκε από συντηρητή έργων τέχνης, πωλήθηκε σε δημοπρασία, ξεπερνώντας τις αρχικές εκτιμήσεις (150.000-250.000 δολάρια) και κατέρριψε το ρεκόρ για έργο της Αμπερκρόμπι, που ήταν 1,02 εκατ. δολάρια και σημειώθηκε το 2025, για τον πίνακα «Message for Mercy».

{https://www.youtube.com/watch?v=KsB2Yac1JZs}

Πηγή: CNN, Φωτ.: Freeman's