Μόλις 37 αυτοκίνητα θα κατασκευάζονταν συνολικά και ένα από αυτά, σχεδόν αχρησιμοποίητο, οδηγείται τώρα σε δημοπρασία με ιδιαίτερα υψηλή εκτίμηση.

Η αγορά των συλλεκτικών αυτοκινήτων αποκτά ολοένα και περισσότερες ιδιαίτερες δημιουργίες, όμως ελάχιστες μπορούν να συνδυάσουν τόσο άμεσα το παρελθόν με τη σύγχρονη τεχνολογία όσο η Kimera EVO37. Το ιταλικό restomod, που δημιουργήθηκε ως φόρος τιμής στη θρυλική Lancia 037, αποτελεί ήδη ένα από τα πλέον ξεχωριστά αυτοκίνητα της σύγχρονης εποχής και ένα από τα ελάχιστα δείγματα που μπορούν να μεταφέρουν την αίσθηση ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου Group B σε ένα σύγχρονο, χειροποίητο μοντέλο δρόμου.

Τώρα, ένα από τα μόλις 37 αυτοκίνητα που κατασκευάστηκαν αναζητά νέο ιδιοκτήτη μέσω δημοπρασίας. Πρόκειται για το υπ’ αριθμόν 18 αυτοκίνητο της περιορισμένης σειράς, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2025 και έχει γράψει στο οδόμετρο μόλις 237 χιλιόμετρα. Η εξαιρετικά περιορισμένη χρήση του αποτελεί ένα από τα στοιχεία που αναμένεται να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των συλλεκτών, ιδιαίτερα σε μια αγορά όπου η κατάσταση και η αυθεντικότητα ενός αυτοκινήτου μπορούν να επηρεάσουν δραστικά την τελική του αξία.

Ένα restomod που κρατά ζωντανό το πνεύμα της 037

Η Kimera EVO37 δεν αποτελεί μια απλή αισθητική αναπαράσταση της Lancia 037. Η φιλοσοφία πίσω από το project ήταν να διατηρηθεί η σχεδιαστική και αγωνιστική κληρονομιά του ιστορικού μοντέλου, ενώ παράλληλα να δημιουργηθεί ένα αυτοκίνητο που θα μπορούσε να σταθεί απέναντι στα σύγχρονα supercars.

Οι χαρακτηριστικές γραμμές της 037 έχουν μεταφερθεί σε ένα αμάξωμα κατασκευασμένο με σύγχρονα υλικά, ενώ οι αναλογίες παραμένουν άμεσα αναγνωρίσιμες. Στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο, η εξωτερική εμφάνιση ενισχύεται από τη μεταλλική καφέ απόχρωση Luci del Bosco, εμπνευσμένη από τη Lamborghini Miura, σε συνδυασμό με μπρούντζινες ζάντες. Στο πίσω μέρος δεσπόζει η χαρακτηριστική αεροτομή τύπου ducktail, που ολοκληρώνει την έντονα αγωνιστική εικόνα.

Η κατασκευή κάθε EVO37 ήταν εξαρχής μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία, καθώς η Kimera επέλεξε τη χειροποίητη προσέγγιση και τη χρήση υλικών υψηλής τεχνολογίας. Το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο που εξωτερικά παραπέμπει σε μια άλλη εποχή, αλλά τεχνικά απέχει σημαντικά από ένα κλασικό μοντέλο.

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Τετρακύλινδρος με σχεδόν 500 ίππους και πίσω κίνηση

Στην καρδιά της EVO37 βρίσκεται ένας τετρακύλινδρος κινητήρας 2,1 λίτρων, ο οποίος συνδυάζει turbo και μηχανικό υπερσυμπιεστή. Η συγκεκριμένη λύση επιλέχθηκε ώστε να προσφέρει διαφορετικά χαρακτηριστικά απόδοσης σε όλο το φάσμα λειτουργίας του κινητήρα, ενώ η μέγιστη ισχύς φτάνει τους 498 ίππους και η ροπή τα 550 Nm. Σε αντίθεση με τη σημερινή τάση των αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων να χρησιμοποιούν πολύπλοκα αυτόματα κιβώτια και συστήματα τετρακίνησης, η EVO37 διατηρεί μια σαφώς πιο παραδοσιακή φιλοσοφία. Η δύναμη περνά στους πίσω τροχούς μέσω χειροκίνητου κιβωτίου έξι σχέσεων, στοιχείο που προσθέτει έναν ακόμη σύνδεσμο με την αγωνιστική παράδοση της 037.

Οι επιδόσεις αντικατοπτρίζουν τον χαρακτήρα της. Η επιτάχυνση από 0 έως 100 km/h ολοκληρώνεται σε περίπου 3 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 310 km/h. Για τον έλεγχο αυτής της ισχύος χρησιμοποιούνται carbon-ceramic φρένα της Brembo, ενώ η ανάρτηση βασίζεται σε διπλά ψαλίδια και εξαρτήματα της Öhlins. Στο εσωτερικό, η αγωνιστική φιλοσοφία συνδυάζεται με περισσότερο εκλεπτυσμένα στοιχεία. Τα carbon bucket καθίσματα, το τιμόνι Sparco με επένδυση Alcantara και η εκτεταμένη χρήση ανθρακονημάτων δημιουργούν ένα περιβάλλον που θυμίζει αγωνιστικό αυτοκίνητο, χωρίς να απουσιάζουν οι λεπτομέρειες που χαρακτηρίζουν ένα σύγχρονο συλλεκτικό μοντέλο.

Από τις 450.000 ευρώ σε εκτίμηση έως 1,15 εκατ. ευρώ

Η σπανιότητα είναι ίσως το σημαντικότερο στοιχείο που εξηγεί το ενδιαφέρον γύρω από τη συγκεκριμένη EVO37. Όταν παρουσιάστηκε το project, η Kimera είχε ανακοινώσει ότι η παραγωγή θα περιοριζόταν σε μόλις 37 μονάδες, με την αρχική τιμή να βρίσκεται περίπου στις 450.000 ευρώ. Πλέον, η συγκεκριμένη EVO37 πρόκειται να δημοπρατηθεί στο Βέλγιο, στο πλαίσιο του The Zoute Concours Auction, με την εκδήλωση να έχει προγραμματιστεί για τις 9 Οκτωβρίου 2026. Η εκτίμηση για το αυτοκίνητο τοποθετείται μεταξύ 950.000 και 1.150.000 ευρώ, γεγονός που δείχνει πόσο διαφορετικά αποτιμάται πλέον ένα εξαιρετικά περιορισμένης παραγωγής restomod όταν περάσει από την αγορά των συλλεκτών.

Το αυτοκίνητο με αριθμό 18 δεν είναι απλώς ένα από τα 37 της σειράς. Η ελάχιστη χιλιομετρική του κάλυψη, η ιδιαίτερη διαμόρφωση και η άμεση σχέση του με ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αγωνιστικά μοντέλα της Lancia δημιουργούν έναν συνδυασμό που δύσκολα συναντάται στην αγορά. Η Kimera έχει ήδη προχωρήσει στο επόμενο βήμα με την EVO38, όμως η EVO37 εξακολουθεί να αποτελεί το μοντέλο που έβαλε την ιταλική εταιρεία στον χάρτη των κορυφαίων κατασκευαστών restomod.

Η δημοπρασία του Οκτωβρίου αναμένεται έτσι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το τελικό ποσό που θα καταβληθεί για ένα αυτοκίνητο με τόσο μικρή παραγωγή θα αποτελέσει ένα ακόμη σημείο αναφοράς για την αξία των σύγχρονων αναβιώσεων ιστορικών αγωνιστικών αυτοκινήτων.