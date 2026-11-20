Η ανάκληση περιλαμβάνει 7.440 οχήματα και αφορά σε μοντέλα παραγωγής 2013 μέχρι 2024.

Πρόγραμμα ανάκλησης και προληπτικού ελέγχου για 7.440 αυτοκίνητα Volkswagen που κυκλοφορούν στην Ελλάδα ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, λόγω πιθανού προβλήματος στον κοχλία σύνδεσης του συστήματος διεύθυνσης.

Η ανάκληση αφορά τα μοντέλα Volkswagen Tiguan, Touran, Golf και Caddy, με έτη παραγωγής από το 2013 έως και το 2024. Η ενέργεια πραγματοποιείται από την κατασκευάστρια εταιρεία Volkswagen AG, σε συνεργασία με την KOSMOCAR Α.Ε., επίσημο εισαγωγέα των οχημάτων Volkswagen στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων, η ανάκληση αποφασίστηκε για προληπτικούς λόγους, καθώς σε ορισμένα οχήματα υπάρχει πιθανότητα διάβρωσης σε κοχλία στερέωσης του συστήματος διεύθυνσης.

Ποιο είναι το πρόβλημα που εντοπίστηκε στα οχήματα Volkswagen

Όπως αναφέρει ο κατασκευαστής, η εισχώρηση υγρασίας σε συγκεκριμένα σημεία μπορεί να προκαλέσει διάβρωση στον κοχλία που χρησιμοποιείται για τη στερέωση εξαρτήματος του συστήματος διεύθυνσης. Εάν η διάβρωση συνεχιστεί και επιδεινωθεί, υπάρχει ενδεχόμενο να επηρεαστεί η στερέωση του συγκεκριμένου εξαρτήματος. Σε ακραίες περιπτώσεις, η εξέλιξη του προβλήματος θα μπορούσε να επηρεάσει τη λειτουργία του συστήματος διεύθυνσης και, κατά συνέπεια, να αυξήσει τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος. Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε η προληπτική αντικατάσταση του συγκεκριμένου κοχλία με νέο εξάρτημα, το οποίο διαθέτει βελτιωμένη αντοχή στη διάβρωση.

Ποια μοντέλα αφορά η ανάκληση

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 7.440 οχήματα Volkswagen στην Ελλάδα και αφορά τα ακόλουθα μοντέλα Volkswagen Tiguan, Volkswagen Touran, Volkswagen Golf και Volkswagen Caddy. Στην ανάκληση περιλαμβάνονται οχήματα παραγωγής από το 2013 έως το 2024.

Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες – Χωρίς οικονομική επιβάρυνση η επισκευή

Οι κάτοχοι των οχημάτων που επηρεάζονται θα ενημερωθούν εγγράφως και θα κληθούν να απευθυνθούν στον πλησιέστερο ή στον επισκευαστή της επιλογής τους από το δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών Service Volkswagen της KOSMOCAR. Η αντικατάσταση του κοχλία θα πραγματοποιηθεί χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Volkswagen: Τηλέφωνο: 210 9981100 Ώρες επικοινωνίας: Καθημερινά, από τις 09:00 έως τις 18:00

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Πώς μπορείτε να ελέγξετε αν το αυτοκίνητό σας έχει ανάκληση

Οι ιδιοκτήτες Volkswagen μπορούν να ελέγξουν ηλεκτρονικά εάν το όχημά τους περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο ή σε άλλο πρόγραμμα ανάκλησης ασφαλείας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας της KOSMOCAR. Έλεγχος ανακλήσεων Volkswagen: https://campaigns-recalls.kosmocar.gr/vw

Η σύσταση προς τους κατόχους των Tiguan, Touran, Golf και Caddy που έχουν παραχθεί την περίοδο 2013-2024 είναι να ελέγξουν εάν το όχημά τους επηρεάζεται και, εφόσον περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα, να προγραμματίσουν την απαραίτητη επίσκεψη σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο.