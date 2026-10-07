«Here's Johnny!».

Το τσεκούρι που σκόρπισε τον τρόμο στην κινηματογραφική «Λάμψη» του Στάνλεϊ Κιούμπρικ το 1980, βγαίνει σε δημοπρασία με την τιμή εκτίμησής του να κυμαίνεται μεταξύ 30.000 και 50.000 λιρών.

Στο εμβληματικό φιλμ ο Τζακ Νίκολσον στο ρόλο του Jack Torrance έχει γράψει κινηματογραφική ιστορία καθώς μας έχει χαρίσει μια από τις πιο εμβληματικές και αναγνωρίσιμες σκηνές (ακόμα και αν δεν έχεις δει την ταινία) της μεγάλης οθόνης.

Για την ιστορία, ο Νίκολσον, έχοντας εκείνο το γνωστό παρανοϊκό βλέμμα που τον χαρακτηρίζει, χρησιμοποιεί το τσεκούρι για να σπάσει την πόρτα του μπάνιου και να επιτεθεί στη γυναίκα του την οποία υποδύεται η -τρομοκρατημένη- Σέλεϊ Ντιβάλ, λέγοντας μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ατάκες στην ιστορία του σινεμά: «Here's Johnny!».

{https://youtu.be/WDpipB4yehk?si=DZ1QUNVNPVWZ8HOw}

Σύμφωνα με τον Guardian το συλλεκτικό αντικείμενο της ταινίας αποτελεί ένα από τα εκατοντάδες εκθέματα της πρώτης δημοπρασίας του προσωπικού αρχείου του Κιούμπρικ, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή το 1999 σε ηλικία 70 ετών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται τα δύο γαλάζια φορέματα που φορούσαν οι δίδυμες και ανατριχιαστικές αδελφές Alexa and Alexie Grady στη θρυλική σκηνή που στέκονται ακίνητες καλώντας τον γιο του Torrance, Danny να «παίξει μαζί τους» ενώ εκείνος κυκλοφορεί με το τρίκυκλο του στους διαδρόμους του ξενοδοχείου Overlook.

Παράλληλα, διατίθεται μία κλακέτα από τα γυρίσματα της «Λάμψης» μαζί με τρεις άλλες από τις ταινίες του Κιούμπρικ: «2001: A Space Odyssey» (1968), «Barry Lyndon (1975) και «Eyes Wide Shut» (1999).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 3 Φεβρουαρίου στον οίκο Bonhams στο Λονδίνο, αφού προηγηθούν δημόσιες παρουσιάσεις οι οποίες ξεκινούν την ερχόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη και ακολουθούν στο Λος Άντζελες, το Παρίσι και το Λονδίνο στις 18 Ιανουαρίου.

Το αντικείμενο που αναμένεται να συγκεντρώσει την υψηλότερη τιμή έως και 800.000 λίρες, είναι το ομοίωμα του αστρικού εμβρύου που εμφανίζεται στην τελική σκηνή του «2001: A Space Odyssey» (2001: Η Οδύσσεια του διαστήματος). Δικαιολογώντας την τιμή εκτίμησης η Κλερ Τολ-Μουάρ, επικεφαλής του τμήματος λαϊκής κουλτούρας στον οίκο δήλωσε: «Αντιπροσωπεύει την εξέλιξη, τις νέες αρχές, την αφέλεια και την αμφισημία. Το φιλμ δεν είναι απλώς μία από τις καλύτερες ταινίες του Κιούμπρικ, είναι ένα κινηματογραφικό αριστούργημα, οπότε η δυνατότητα να προσφέρουμε αυτό το εμβληματικό αντικείμενο από την τελευταία σκηνή είναι εξαιρετικά συναρπαστική».

Τα αγαπημένα αντικείμενα της δημοπρασίας για την επικεφαλής του οίκου είναι τα σενάρια του Κιούμπρικ, τα οποία είναι γεμάτα σημειώσεις, σχέδια και εναλλακτικές σκηνές, συμπεριλαμβανομένου αυτού της ταινίας ««Spartacus» του 1960.

Η Τολ-Μουάρ σημείωσε ότι το αντικείμενο που αντιπροσωπεύει καλύτερα την προσωπικότητα του σκηνοθέτη είναι το σκάκι του. «Εκτιμούσε το σκάκι για τον συνδυασμό στρατηγικής, υπομονής, πειθαρχίας και πνευματικής ακρίβειας, ιδιότητες που έγιναν σήμα κατατεθέν της σκηνοθετικής του προσέγγισης» κατέληξε.