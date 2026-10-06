Η Κάιλι Τζένερ θα υποδυθεί μια μέλλουσα νύφη που βρίσκεται δολοφονημένη.

Η Κάιλι Τζένερ μπαίνει στον κόσμο των θρίλερ, ακολουθώντας τα βήματα της αδελφής της Κιμ Καρντάσιαν. Η Κάιλι θα πρωταγωνιστήσει σε ένα νέο θρίλερ μυστηρίου που έρχεται στο Hulu.

Η νέα σειρά από τη συγγραφέα του «Before I Fall» Λόρεν Όλιβερ, σηματοδοτεί την τελευταία υποκριτική απόπειρα της Τζένερ μετά την εμφάνισή της στο «The Moment».

Η σειρά θα έχει τίτλο Bachelorette Weekend με την Τζένερ να έχει τον ρόλο μιας μέλλουσας νύφης που βρίσκεται δολοφονημένη στην πισίνα, κατά τη διάρκεια του μπάτσελορ ταξιδιού που κάνει με τις φίλες της λίγο πριν τον γάμο. Ο φόνος της μέλλουσας νύφης βάζει όλες τις φίλες της στο στόχαστρο της αστυνομίας, καθώς κάποια από αυτές θα μπορούσε να είναι η δολοφόνος.

Σύμφωνα με το Deadline, o χαρακτήρας της Kάιλι θα παραμείνει στην καρδιά της ιστορίας. Η σειρά αποκαλύπτει σταδιακά τι συνέβη κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και εξερευνά πώς κάθε φίλη μπορεί να έπαιξε κάποιο ρόλο στην τραγωδία. Καθώς η έρευνα συνεχίζεται, οι πιο κοντινές φίλες της νύφης θεωρούνται ύποπτες.

Το Bachelorette Weekend αντλεί έμπνευση από ένα αδημοσίευτο βιβλίο της Φλόρα Κόλινς.

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Φαίνεται πως η επερχόμενη σειρά είναι οικογενειακή υπόθεση, καθώς χρέη εκτελεστικής παραγωγού έχει αναλάβει η μεγάλη αδελφή, Κιμ Καρντάσιαν. Η Καρντάσιαν ήταν εκείνη που διάβασε πρώτη το σενάριο το πρότεινε στην αδελφή της. Παράλληλα, η συμφωνία της Κιμ με την 20th Television βοήθησε στην προώθηση του πρότζεκτ. Στη συνέχεια η ομάδα το πρότεινε στο Hulu και η πλατφόρμα έδωσε το «πράσινο φως» για τη σειρά.

Θυμίζουμε επίσης, ότι η Τζένερ υποδύθηκε τον εαυτό της στην ταινία Ocean's 8 του 2018. Η πρώτη της ευκαιρία να υποδυθεί έναν διαφορετικό χαρακτήρα ήρθε το 2021, όταν έδωσε τη φωνή της στην Penelepuff στο εορταστικό special επεισόδιο των Trolls: Holiday in Harmony του NBC.

Παράλληλα, έλαβε θετικές κριτικές για την σύντομη ερμηνεία της ως μια υπερβολική εκδοχή του εαυτού της στο The Moment. H νέα whodunit σειρά αποτελεί τον μεγαλύτερο ρόλο της Τζένερ μέχρι στιγμής.