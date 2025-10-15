Ενώ ετοιμάζεται να κάνει το ντεμπούτο της και στον κινηματογράφο.

Η Kάιλι Τζένερ, εκτός από το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο, κάνει επίσης τα πρώτα της βήματα στη μουσική.

Το βράδυ της Δευτέρας (13/10), ο Terror Jr κυκλοφόρησε το single «Fourth Strike», στο οποίο συμμετέχει η Τζένερ. Το κομμάτι είναι η συνέχεια του τραγουδιού του Jr «3 Strikes» από το 2016, το οποίο συνοδευόταν από ένα μουσικό βίντεο με πρωταγωνίστρια την Τζένερ, με σκοπό να προωθήσει τότε την κυκλοφορία των γκλος Kylie Cosmetics.



Μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού, η Κάιλι Τζένερ δημοσίευσε στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες και βίντεο με την ίδια να ηχογραφεί και να ακούει το τραγούδι. «ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΩΡΑ ΠΑΝΤΟΥ! Τι συμβαίνει!!! Πριν από 10 χρόνια υπήρχε μια φήμη ότι ήμουν εγώ αυτή που τραγουδούσε στο 3 strikes! Δεν ήμουν εγώ (μακάρι να ήμουν), οπότε σκέφτηκα να συνεργαστούμε για το fourth strike και να είμαι εγώ η πρωταγωνίστρια!», έγραψε μεταξύ άλλων στη λεζάντα της ανάρτησής της.



Στο «Fourth Strike», η Τζένερ ραπάρει τους στίχους: «One strike, two strike, let me get the mood right. Do it on purpose just to see how it ends.» και κλείνει ψιθυρίζοντας «King Kylie».

{https://youtu.be/JhaIuRajMmI?si=zuHnbhiyecOXb4_j}



Θυμίζουμε ότι την περασμένη εβδομάδα, ανακοινώθηκε ότι η Τζένερ θα κάνει το ντεμπούτο της ως ηθοποιός στην επερχόμενη ταινία του Charlie XCX, The Moment. Στο πρότζεκτ συμμετέχουν επίσης οι Rosanna Arquette, Kate Berlant, Rachel Sennott και Alexander Skarsgård.



Αν και η είδηση ήρθε ως έκπληξη για πολλούς, η Τζένερ είχε ήδη εκφράσει ανοιχτά την επιθυμία της να ασχοληθεί με την υποκριτική, καθώς αυτό ήταν το θέμα ενός επεισοδίου της έβδομης σεζόν της σειράς Keeping Up With the Kardashians.



Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες την επόμενη χρονιά.