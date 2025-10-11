Θα υποδυθεί μία ανερχόμενη ποπ σταρ που προσπαθεί να διαχειριστεί την πολυπλοκότητα της φήμης και τις πιέσεις της μουσικής βιομηχανίας.

Η Κάιλι Τζένερ μετά το διάσημο ριάλιτι «Keeping Up With the Kardashians» θα κάνει το ντεμπούτο της ως ηθοποιός στη νέα ταινία της Charli XCX, με τίτλο «Τhe Moment», για λογαριασμό της A24.

Σημειώνεται ότι η τραγουδίστρια του «Brat» ανακοίνωσε το νέο της πρότζεκτ, το οποίο βασίζεται σε δική της ιδέα μέσω ενός εντυπωσιακού κλιπ, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Σύμφωνα με τη σύνοψη, θα υποδυθεί μία ανερχόμενη ποπ σταρ που προσπαθεί να διαχειριστεί «την πολυπλοκότητα της φήμης και τις πιέσεις της μουσικής βιομηχανίας, ενώ ετοιμάζεται για την πρώτη της περιοδεία σε αρένες».

Ο Έινταν Ζαμίρι (Aidan Zamiri), θα κάνει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο σε σενάριο που συνέγραψε με τον Μπέρτι Μπράντες (Bertie Brandes). Τη μουσική υπογράφει ο A.G. Cook, μακροχρόνιος συνεργάτης της Charli XCX.

Το λαμπερό καστ συμπληρώνουν οι Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ (Alexander Skarsgård), Ρέιτσελ Σένοτ (Rachel Sennott), Ροζάνα Αρκέτ (Rosanna Arquette), Κέιτ Μπερλάντ (Kate Berlant), Τζέιμι Ντεμετρίου (Jamie Demetriou), Ρις Σα (Rish Shah), Αριέλ Ντομπασλ (Arielle Dombasle), Χέιλι Μπέντον Γκέιτς (Hailey Benton Gates), Τρου Μάλεν (Trew Mullen), Μελ Ότενμπεργκ (Mel Ottenberg), Ρίτσαρντ Πέρεζ (Richard Perez), 'Αιζακ Πάουελ (Isaac Powell), Τις Γουάινστοκ (Tish Weinstock), Μάικλ Ουόρκεγε (Michael Workéyè), Shygirl και A.G. Cook.

Την παραγωγή έχει αναλάβει η εταιρεία της τραγουδίστριας Studio365 σε συνεργασία με τον παραγωγό Ντέιβιντ Χινογιόσα (David Hinojosa) της 2AM.

Η ταινία «Τhe Moment» αναμένεται στις αίθουσες το 2026, σύμφωνα με το Variety.