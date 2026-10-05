Μήπως το «Obsession» είναι τελικά κωμωδία;

Η ταινία «Obsession» (Εμμονή), του πολυβραβευμένου Curry Barker για μια ευχή που πήγε στραβά, έχει γίνει φαινόμενο της χρονιάς, αν όχι της δεκαετίας. Η ταινία τρόμου των 750.000 δολαρίων έχει αποφέρει περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και έχει εκτοξεύσει την πρωταγωνίστρια Inde Navarrette στην κορυφή της λίστας των A-list του Χόλιγουντ.

Τώρα είναι πολύ πιθανό να δούμε το φιλμ να φιγουράρει στα κινηματογραφικά βραβεία, αλλά σε κατηγορία που σίγουρα κανείς δεν περίμενε.

Πρόσφατα έχει ανοίξει ένα μεγάλο θέμα συζήτησης στους κύκλους των βραβείων για το πώς η Focus Features, ο διανομέας της ταινίας στις ΗΠΑ, θα επιλέξει να προωθήσει την ταινία στις Χρυσές Σφαίρες — ως δράμα ή ως μιούζικαλ/κωμωδία — δεδομένου ότι είναι ταυτόχρονα τρομακτική και σκοτεινά αστεία.

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter η Focus έχει πάρει την απόφασή της και σύμφωνα με αυτή, η ταινία θα φιγουράρει ως υποψήφια στην κατηγορία Καλύτερο Μιούζικαλ/Κωμωδία.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με αυτό που πίστευαν πολλοί ότι το φιλμ θα προωθηθεί ως δράμα, δεδομένου ότι καταγράφει το χάος και τη βία που ακολουθούν μετά την εκπλήρωση της επιθυμίας ενός νεαρού άνδρα να τον αγαπά μια νεαρή γυναίκα «περισσότερο από οποιονδήποτε στον κόσμο».

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Οι ίδιοι οι ψηφοφόροι των Χρυσών Σφαιρών έχουν δηλώσει ότι τη θεωρούν κωμωδία, ενώ και όσοι σχετίζονται με την ταινία επιμένουν ότι... γέρνει προς το εν λόγω είδος — άλλωστε έχει παρατηρηθεί ότι το κοινό γελάει με τις εκφράσεις, τις αντιδράσεις και την ακραία συμπεριφορά της ηρωίδας, ενώ πολλές εκφράσεις της έχουν μετατραπεί σε memes που έχουν γίνει viral.

{https://youtu.be/gMC8kkwbIQQ?si=gQ7a6EO4GWRpfO-5}



Η παραπάνω απόφαση δεν θα έπρεπε να αποτελεί έκπληξη ή πρόκληση, αρκεί να θυμίσουμε ότι ταινίες όπως οι: Get Out, The Banshees of Inisherin, Triangle of Sadness, Poor Things, The Substance και Bugonia,έλαβαν υποψηφιότητες για καλύτερη ταινία (μιούζικαλ/κωμωδία) στις Χρυσές Σφαίρες. Επιπλέον, οι Banshees και Poor Things, όχι μόνο κέρδισαν το βραβείο αλλά συνέχισαν και ως υποψήφιες για Καλύτερη Ταινία στα Όσκαρ.

Έτσι, είναι πολύ πιθανό να δούμε το Obsession να αγωνίζεται δίπλα σε ταινίες όπως οι: Wild Horse Nine, The Invite, Club Kid, The Debut και Michael. Αυτό επίσης, θα έχει ως αποτέλεσμα, να οδηγήσει την Αμερικανίδα πρωταγωνίστρια Inde Navarrette σε έναν πιο εύκολο δρόμο για μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα Α' Γυναικείου Ρόλου σε Μιούζικαλ ή Κωμωδία, καθώς οι περισσότερες από τις άλλες κορυφαίες υποψήφιες θα διαγωνιστούν στην κατηγορία Δράμα.

Ανεξάρτητα από το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στις κατηγορίες με τα είδη, μπορούμε με σιγουριά να πούμε ότι το Obsession θα αποτελέσει ένα από τα φαβορί για τουλάχιστον μία Χρυσή Σφαίρα που λαμβάνει υπόψη όλες τις ταινίες: την καλύτερη εισπρακτική επιτυχία στο box office.