Αυτές είναι οι 10 ταινίες που είδαμε περισσότερο στα σινεμά, το πρώτο τετραήμερο του Ιουλίου.

Οι Έλληνες θεατές έχουν πάθει πραγματική «Εμμονή» με τη low budget ταινία τρόμου του νεαρού Κάρι Μπάρκερ. Στην τρίτη εβδομάδα κυκλοφορίας της, η ταινία ξεπέρασε το «Toy Story 5» και τερμάτισε πρώτη στο Top 10 του ελληνικού box office.



Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Obsession» έχε αναδειχθεί σε ένα από τα πιο εμπορικά φαινόμενα των τελευταίων ετών, καθώς πρόσφατα ξεπέρασε τα 400 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, με προϋπολογισμό αρκετά περιορισμένο και συγκεκριμένα μικρότερο του ενός εκατομμυρίου δολαρίων.



Όλα αυτά βέβαια, μέχρι τις 16 Ιουλίου, που θα κυκλοφορήσει ο... οδοστρωτήρας που ακούει στο όνομα «Οδύσσεια» και σύμφωνα με τις προβλέψεις θα προκαλέσει πανικό.



Σε άλλα νέα, το «Toy Story 5», αν και υποχώρησε στη δεύτερη θέση, υνεχίζει να προσελκύει σαν μαγνήτης τους μικρούς θεατές. Στην τέταρτη και πέμπτη θέση συναντάμε δύο νέες πρεμιέρες: Η «πικάντικη» «Πρόσκληση» και «Το Πάρτυ Γενεθλίων» (που γυρίστηκε στην Ελλάδα), αντίστοιχα, ενώ την πεντάδα κλείνει η «Αμελί» που συνεχίζει σταθερά την καλή της πορεία στη λίστα.



Δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο και για τον «Θάνατο του Robin Hood» με πρωταγωνιστή τον Χιου Τζάκμαν που τερματίζει στην έκτη θέση με κάτι παραπάνω από (μόλις) 2.400 εισιτήρια

Παράλληλα, η ελληνική κωμωδία «Η Μεγάλη Σφαγή των Β΄ ΚΑΠΗ Αλίμου» τη δεύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας της, ανεβαίνει στη λίστα και στις προτιμήσεις, ενώ το «Supergirl» πάει για... προσγείωση ασθμαίνοντας από την ένατη θέση.



Το τετραήμερο 2 - 5 Ιουλίου προσέλκυσε στα σινεμά συνολικά 112.290 θεατές.



{https://youtu.be/W8Ebn8H-9oo?si=HIEGwsnFk3G2xMuE}

Δείτε το Top 10 των ταινιών για το τετραήμερο 2 έως 5 Ιουλίου 2026