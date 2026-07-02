Παρέλαση αστέρων και ταινιών για κάθε γούστο στις ελληνικές αίθουσες.

Η νέα ταινία με τους Πενέλοπε Κρουζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκεν και Ολίβια Γουάιλντ, είναι η καλύτερη πρό(σ)κληση που μπορείτε να έχετε από σήμερα Πέμπτη 2/07 για θερινό σινεμά. Μια απολαυστική πικάντικη κωμωδία με εξαιρετικό καστ.



Οι προσκλήσεις συνεχίζονται αυτή την εβδομάδα, αυτή τη φορά για το Πάρτυ Γενεθλίων με τον Γουίλεμ Ντοφόε σαν άλλο Ωνάση, έναν μεγιστάνα που θα τον δούμε να χορεύει μέχρι και ζεϊμπέκικο του Μαργαρίτη. Για την ιστορία η ταινία γυρίστηκε στην Ελλάδα και βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη.



Παράλληλα, ο Ρομπέν των Δασών επιστρέφει πιο γερασμένος από ποτέ με έναν αγνώριστο Χιου Τζάκμαν στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ η παρέλαση των αστέρων συνεχίζεται στην οθόνη με τον Ράσελ Κρόου και τη νέα του ταινία Το Τελευταίο Ρίσκο.



Για το τέλος, σας λέμε απλώς ότι Όσα Ξέρει η Μαριέλ, δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος.

Ο Θάνατος του Robin Hood (The Death of Robin Hood)

Παλεύοντας με το παρελθόν του μετά από μια ζωή γεμάτη έγκλημα και δολοφονίες, ένας μοναχικός άνδρας βρίσκεται σοβαρά τραυματισμένος στα χέρια μιας μυστηριώδους γυναίκας, που του προσφέρει μια ευκαιρία για λύτρωση. Αυτές είναι οι τελευταίες ημέρες του παράνομου αλλά θρυλικού Ρομπέν των Δασών.

Με τον Χιου Τζάκμαν και την Τζόντι Κόμερ.

{https://youtu.be/vqt_DEmUCgg?si=lTunaphCioPbCcMo}

Το Πάρτυ Γενεθλίων (The Birthday Party)

Ο Γουίλεμ Νταφόε στο ρόλο του Έλληνα μεγιστάνα σας προσκαλεί σε ένα συναρπαστικό Πάρτυ Γενεθλίων.



Βασισμένη στο «μπεστ-σελερ» του Πάνου Καρνέζη και γυρισμένη στην Ελλάδα, η ταινία του Μιγκέλ-Άνχελ Χιμένεθ μιλάει για τα σοκαριστικά μυστικά και ψέματα που έρχονται στην επιφάνεια με φόντο την πιο πολυτελή γιορτή!



Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, κάπου στο Ιόνιο, ο πανίσχυρος μεγιστάνας Μάρκος Τιμολέoν, διοργανώνει στο ιδιωτικό του νησί ένα πολυτελέστατο πάρτι γενεθλίων για τη Σοφία, τη μοναχοκόρη και κληρονόμο του. Η βραδιά φέρνει στο νησί διάφορους φίλους, συνεργάτες και παλιούς γνώριμους, πολλοί από τους οποίους βλέπουν την περίσταση ως την ιδανική ευκαιρία να πλησιάσουν τον Μάρκο και να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ο Μάρκος, συνηθισμένος να ελέγχει αμείλικτα τους πάντες και τα πάντα γύρω του, έχει κι ο ίδιος καταστρώσει κρυφά ένα σχέδιο: σκοπεύει να πάρει μια καθοριστική απόφαση για το μέλλον της κόρης του - χωρίς απαραίτητα τη συγκατάθεσή της.



Όμως, η Σοφία φτάνει στο νησί αποφασισμένη να αποκαλύψει μια αλήθεια που θα ανατρέψει τις ισορροπίες καθώς οι καλεσμένοι καταφθάνουν και η νύχτα προχωρά, το πάρτι γίνεται ολοένα πιο εκρηκτικό και ανεξέλεγκτο. Μέσα σε ατμόσφαιρα χλιδής και κλιμακούμενης έντασης, η αναπόφευκτη σύγκρουση ανάμεσα στον παντοδύναμο πατέρα και την ατίθαση κόρη του οδηγείται σε μια δραματική κορύφωση



{https://youtu.be/PfG0yYiQQMg?si=cPXo5CWUpQ7cJ-3K}

Η Πρόσκληση (The Invite)

Ο Τζο και η Άντζελα δεν συνηθίζουν να έχουν κόσμο στο σπίτι. Απόψε, οι μυστηριώδεις γείτονές τους από τον πάνω όροφο κατεβαίνουν για δείπνο. Αυτό που ακολουθεί είναι μια βραδιά γεμάτη απρόσμενες ανατροπές, που φέρνει στην επιφάνεια βαθιά καταπιεσμένα συναισθήματα και ανεξερεύνητες πλευρές της σεξουαλικότητας.

Μια ξεκαρδιστικά απρόβλεπτη κωμωδία της Ολίβια Γουάιλντ, με τους Πενέλοπε Κρουζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκεν και την ίδια.

{https://youtu.be/vDyOYo3t8UU?si=VLqxoxBMHY7H5Qv_}

Το Τελευταίο Ρίσκο (The Get Out)

Ο Μάνκο Καπάκ, ιδιοκτήτης ενός μπαρ, είναι έτοιμος να αφήσει πίσω του το σκοτεινό παρελθόν του και να ξεκινήσει μια νέα ζωή με τη σύντροφό του. Τα σχέδιά του ανατρέπονται όμως όταν γίνεται στόχος ληστών και αδίστακτων καρτέλ.

Την ίδια στιγμή, ένας μυστηριώδης ξένος εμφανίζεται με πρόταση να αγοράσει την επιχείρησή του. Καθώς οι απειλές πολλαπλασιάζονται, βρίσκεται παγιδευμένος σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξαπάτησης, εξουσίας και επιβίωσης, όπου η διαφυγή ίσως να μην είναι πλέον επιλογή.

Πρωταγωνιστεί ο βραβευμένος με Όσκαρ Ράσελ Κρόου (Ο Μονομάχος, Ένας Υπέροχος Άνθρωπος) μαζί με τους Άαρον Πολ (Breaking Bad), Νίνα Ντόμπρεβ (The Vampire Diaries), Τερέσα Πάλμερ (Warm Bodies), Ντάνιελ Ζοβάτο (Woman of the Hour) και Λουκ Έβανς (The Hobbit trilogy).

{https://youtu.be/rEV_h7u8AiE?si=Xsnyzor07DSqmwZh}

Όσα Ξέρει η Μαριέλ (What Marielle Knows)

Η feelgood έκπληξη του Επίσημου Διαγωνιστικού της Berlinale 2025 αποδομεί την ψευδαίσθηση της οικογενειακής γαλήνης μέσα από μια ανατρεπτική αλληγορία, αποκαλύπτοντας με οξυδερκές χιούμορ τη δυσβάσταχτη σημασία της ειλικρίνειας.

Ένα δωδεκάχρονο κορίτσι ανακαλύπτει ότι διαβάζει τις σκέψεις των γονιών της και αντικρίζει το φάσμα της ενήλικης απογοήτευσης: ψέματα, φόβοι, απωθημένα. Πόση αλήθεια αντέχει μια οικογένεια;

{https://youtu.be/13IGLNTieFY?si=rgfVX-6grHUNgfCr}

Η Πανούκλα (The Plague)

Ένα κοινωνικά αμήχανο νεαρό αγόρι προσπαθεί να αντεπεξέλθει στη σκληρή ιεραρχία μιας κατασκήνωσης πόλο, καθώς το άγχος τον κυριεύει όλο και περισσότερο.

{https://youtu.be/1NX3npOE5PA?si=Kcryi0A6LZHmJflK}