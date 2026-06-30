Αυτές είναι οι ταινίες που είδαμε περισσότερο στα σινεμά, το τετραήμερο 25 έως 28 Ιουνίου 2026.

Το Supergirl, η νέα ταινία DC πραγματοποιεί χαμηλές πτήσεις και στην Ελλάδα, αφού το ντεμπούτο της δεν κατάφερε να πείσει του Έλληνες θεατές. Η νέα υπερηρωική ταινία τερμάτισε στην τέταρτη θέση του ελληνικού box office, με μόλις 5.374 εισιτήρια, ενώ εξίσου απογοητευτική είναι και η πορεία της στο εξωτερικό.

Από τις νέες πρεμιέρες συνολικά πέντε πέτυχαν να βρουν μια θέση στο Top 10 της εβδομάδας, με το ιστορικό δράμα 72 Ώρες Προθεσμία, να κλέβει την παράσταση, τερματίζοντας στην τρίτη θέση.

Επίσης, η διαχρονικά αγαπημένη Αμελί και ο Ξένος συνεχίζουν να κερδίζουν τους θεατές, αντίθετα με την Ημέρα Αποκάλυψης και τους εξωγήινους του Στίβεν Σπίλμπεργκ που έχει χάσει αρκετά τη δυναμική της υποχωρώντας στην έβδομη θέση της λίστας.

Ωστόσο, η μεγάλη έκπληξη της εβδομάδας είναι η low budget ελληνική ταινία του δήμου Αλίμου, «Η Μεγάλη Σφαγή των Β' ΚΑΠΗ Αλίμου» η οποία κατάφερε να μπει στη δεκάδα, έστω και στην τελευταία θέση.

Σταθερά στις δύο πρώτες θέσεις, οδηγώντας την κούρσα του ελληνικού box office, βρίσκονται τα Toy Story 5 και Εμμονή, η ταινία τρόμου που έχει κερδίσει το κοινό όπως ακριβώς και το Backrooms τον προηγούμενο καιρό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αν και με μια ελαφριά πτώση, σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, τα συνολικά εισιτήρια του τετραημέρου, διατηρήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα, φθάνοντας τα 128.415.

{https://youtu.be/W8Ebn8H-9oo?si=XVeMcemIqhZRS5Vr}

Δείτε το Top 10 των ταινιών για το τετραήμερο 25 έως 28 Ιουνίου 2026