Το Cinema Alive κρυμμένο ανάμεσα σε δέντρα και σκιές, παρουσιάζει ένα τετραήμερο αφιερωμένο στη χρυσή εποχή του horror κινηματογράφου της δεκαετίας του ’80 και των αρχών του ’90.

Από τις 9 έως τις 12 Ιουλίου 2026, όταν το φεγγάρι σχεδόν εξαφανίζεται από τον αττικό ουρανό, το Cinema Alive παρουσιάζει στο Cinobo Μασκώτ το Summer Nights Horror Things 2026, ένα τετραήμερο κινηματογραφικό γεγονός που συνδυάζει το immersive horror entertainment με τέσσερις εμβληματικές ταινίες της χρυσής εποχής του τρόμου.

Για πρώτη φορά, το Horror Things αφήνει πίσω του το Halloween και μετά από πέντε χρόνια επιτυχημένων διοργανώσεων με χιλιάδες επισκέπτες και απανωτά sold out, μεταφέρει τον τρόμο στην καρδιά του καλοκαιριού, αποδεικνύοντας ότι ο φόβος δεν ανήκει σε μία εποχή. Ανήκει στη νύχτα.

Πριν από κάθε προβολή, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιπλανηθούν σε μία μοναδική immersive horror εμπειρία που απλώνεται ανάμεσα στα δέντρα και τα μονοπάτια του καταπράσινου πάρκου του Cinobo Μασκώτ. Θεματικές διαδρομές, χαρακτήρες εμπνευσμένοι από εμβληματικές ταινίες τρόμου, ειδικά εφέ, μουσική και αναπάντεχες συναντήσεις μεταμορφώνουν τον χώρο σε ένα ζωντανό σκηνικό τρόμου, προετοιμάζοντας το κοινό για όσα θα ακολουθήσουν στην οθόνη.

Το Cinema Alive κρυμμένο ανάμεσα σε δέντρα και σκιές, παρουσιάζει ένα τετραήμερο αφιερωμένο στη χρυσή εποχή του horror κινηματογράφου της δεκαετίας του ’80 και των αρχών του ’90. Τέσσερις νύχτες όπου η νοσταλγία συναντά τον φόβο και ο θερινός κινηματογράφος μετατρέπεται στο ιδανικό σκηνικό για να ζωντανέψουν οι πιο εμβληματικοί εφιάλτες της μεγάλης οθόνης.

Το πρόγραμμα

9 Ιουλίου – CHILD'S PLAY (1988)



Η ταινία που σύστησε στον κόσμο τον Chucky και δημιούργησε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους και διαχρονικούς χαρακτήρες στην ιστορία του κινηματογραφικού τρόμου.

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{https://youtu.be/qDbMsaJjp3c?si=p49kyY89ipf1Qnvx}

10 Ιουλίου – FRIDAY THE 13TH: THE FINAL CHAPTER (1984)



Παρά τον τίτλο της, η τεράστια εισπρακτική επιτυχία της εξασφάλισε τη συνέχεια του franchise για πολλά ακόμη χρόνια. Για πολλούς φίλους της σειράς παραμένει μέχρι σήμερα η πιο σκοτεινή και ολοκληρωμένη εμφάνιση του Jason Voorhees.

{https://youtu.be/OpWpe8REbag?si=HPXJJJGzdGLoCoCA}

11 Ιουλίου – A NIGHTMARE ON ELM STREET 3: DREAM WARRIORS (1987)



Ο Freddy Krueger επιστρέφει για να στοιχειώσει τα όνειρα μίας ομάδας εφήβων σε ψυχιατρική κλινική. Μία από τις πιο αγαπημένες ταινίες της σειράς.

{https://youtu.be/oy-hgBu1h0w?si=Y5T7dsrV7rc2TJ0c}

12 Ιουλίου – THE EXORCIST III (1990)



Ένα αριστουργηματικό ψυχολογικό horror με υποβλητική ατμόσφαιρα και ένα από τα πιο διάσημα jump scares στην ιστορία του κινηματογράφου.

Τέσσερις ταινίες που καθόρισαν μία ολόκληρη γενιά θεατών. Τέσσερις βραδιές όπου η νοσταλγία συναντά τον φόβο κάτω από τον ανοιχτό ουρανό της Αθήνας.

{https://youtu.be/MK5ih8qExC0?si=_kXo7fM-F30sIa8n}

To Cinema Alive

Το Cinema Alive δημιουργεί κινηματογραφικές εμπειρίες που δεν περιορίζονται στην οθόνη. Με αφετηρία την πεποίθηση ότι το σινεμά είναι κάτι περισσότερο από μία προβολή, σχεδιάζει γεγονότα όπου ο χώρος, η ατμόσφαιρα, η μουσική, οι άνθρωποι και η ίδια η ταινία συνθέτουν μία ενιαία εμπειρία.

Κάθε παραγωγή του αποτελεί μία πρόσκληση να ζήσεις τον κινηματογράφο όπως δεν μπορείς να τον ζήσεις πουθενά αλλού: σε μοναδικούς χώρους, με θεματικές δράσεις και με εκατοντάδες ανθρώπους που μοιράζονται την ίδια στιγμή. Γιατί οι καλύτερες κινηματογραφικές αναμνήσεις δεν δημιουργούνται μόνο από όσα βλέπουμε στην οθόνη, αλλά από όσα νιώθουμε γύρω της.

Το Cinobo Μασκώτ – Η νέα ζωή ενός θρυλικού θερινού

Από τις 2 Ιουλίου, το Cinobo Μασκώτ φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν νέο, ζωντανό πυρήνα κινηματογραφικής κουλτούρας για την Αθήνα, μετατρέποντας έναν εγκαταλελειμμένο χώρο σε σημείο συνάντησης για το κοινό που αγαπά το σινεμά κάτω από τα αστέρια.

Μετά την πολύ επιτυχημένη επαναλειτουργία του ιστορικού Cine Paris στην Πλάκα, του all time classic Cinobo Όπερα και του Cinobo Πατησίων που μετατράπηκε στο απόλυτο κινηματογραφικό στέκι του κέντρου, η ομάδα του Cinobo, της ελληνικής streaming πλατφόρμας, δίνει νέα ζωή σε έναν κινηματογράφο που κινδύνευε να εγκαταλειφθεί οριστικά.

Το Σινέ Νέα Μασκώτ στο Πάρκο Ηρώων Εθνικής Άμυνας, μετονομάζεται σε Cinobo Μασκώτ και ανοίγει για το κοινό πλήρως ανακαινισμένο τον Ιούλιο του 2026 με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα.

Μόλις 12 λεπτά από το κέντρο της πόλης, το σινεμά διαθέτει μεγάλο δωρεάν χώρο στάθμευσης ακριβώς μπροστά από τον κινηματογράφο, ενώ η θέση του μέσα στο πάρκο, επιτρέπει την καλύτερη δυνατή κινηματογραφική εμπειρία χωρίς περιορισμούς στην ηχητική απόδοση.

Cinobo Μασκώτ

Διεύθυνση: Λ. Κωνσταντινουπόλεως 2, Ταύρος

Εισιτήρια και λοιπές πληροφορίες:

Ημερομηνίες: 9-10-11-12 Ιουλίου

Ώρα προσελευσης: 20:30

Λόγω περιορισμένης χωρητικότητας, συνιστούμε την έγκαιρη προαγορά των εισιτηρίων σας μέσω του more.com και των συνεργαζόμενων καταστημάτων.

Early Bird: 18€

Link προπώλησης εδώ



