Η μυστηριώδης ταινία των αδελφών Ντάφερ του Stranger Things, θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους τον Νοέμβριο του 2028.

Ο Ματ και ο Ρος Ντάφερ, γνωστοί και ως «αδελφοί Ντάφερ», δημιουργοί του Stranger Things, αποχώρησαν πρόσφατα από το Netflix και πήγαν στην Paramount, επειδή ο «γίγαντας του streaming» αρνήθηκε να προβάλει τις ταινίες τους στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Τώρα η Paramount ανακοινώνει την ημερομηνία κυκλοφορίας μιας μυστηριώδους νέας ταινίας-«event» από τους Ντάφερ. Η ανακοίνωση έχει πυροδοτήσει πλήθος σεναρίων από τους φαν του Stranger Things, ωστόσο αυτό που έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής, είναι ότι ατιτλοφόρητη -για την ώρα- ταινία αναμένεται να βγει στις αίθουσες στις 3 Νοεμβρίου 2028.

Δεν υπάρχουν άλλες λεπτομέρειες για το εν λόγω πρότζεκτ, όπως για το καστ ή την έναρξη της παραγωγής. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι οι αδελφοί Ντάφερ θα σκηνοθετήσουν ένα πρότζεκτ σε δικό τους σενάριο και σε παραγωγή της εταιρείας τους Upside Down Pictures.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Paramount ποντάρει τα πάντα στο δίδυμο, με το οποίο υπέγραψε πρόσφατα μια τετραετή αποκλειστική συμφωνία που καλύπτει τόσο ταινίες για streaming όσο και για κινηματογραφική προβολή — κάτι που το Netflix δεν τους επέτρεψε ποτέ να κάνουν.

Για την ιστορία πάντως, οι αδελφοί Duffer δεν είχαν σκοπό να φύγουν από το Netflix, αλλά, όπως δήλωσαν πέρυσι στο Variety, ανυπομονούσαν να πραγματοποιήσουν έναν άλλο επαγγελματικό στόχο: να γυρίσουν την πρώτη τους ταινία που θα προβληθεί στις αίθουσες.

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«Σύντομα θα γίνουμε 42», έλεγε τότε ο Ματ Ντάφερ προσθέτοντας: «σκέφτηκα: "Αν είναι να κάνουμε μια ταινία για τις αίθουσες, ας το κάνουμε!"».





“Stranger Things” creators Matt and Ross Duffer have set their first movie under their four-year deal at Paramount.



It's dated for a wide theatrical release on November 3, 2028. Details about the project, including the plot, are being kept under wraps.https://t.co/SYUSuPnBbo pic.twitter.com/7xSTOXfHpL June 15, 2026

Θυμίζουμε ότι το «Stranger Things» ολοκληρώθηκε μετά την πέμπτη σεζόν, αφήνοντας τους Ντάφερ χωρίς την σειρά που τους καθιέρωσε, για πρώτη φορά σε σχεδόν μια δεκαετία. Οι μόνες άλλες σκηνοθετικές δουλειές που έχουν αναλάβει οι αδελφοί Ντάφερ είναι η ανεξάρτητη ταινία τρόμου του 2015 «Hidden», η οποία έλαβε αρκετά καλές κριτικές, καθώς και η συγγραφή μερικών επεισοδίων για τη σειρά της Fox «Wayward Pines».