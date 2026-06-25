Superheroes, δράση, επανεκδόσεις κλασικών και ένα δημοτικό πρότζεκτ που έγινε μαύρη κωμωδία στα σινεμά.

H DC μάς συστήνει τη Supergirl, τη νέα υπερ-ηρωίδα της η οποία ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για το στούντιο. Ο Άαρον Τέιλορ Τζόνσον, ένας εκ των μυστήρων (σύμφωνα με τις φήμες) για τον ρόλο του επόμενου Τζέιμς Μποντ, πρωταγωνιστεί στην ταινία δράσης Fuze και ο Άλιμος γίνεται ο πρώτος δήμος που αποκτά τη δική του ταινία πανελλήνιας κυκλοφορίας και μάλιστα με τη συμμετοχή δημοτών του.



Οι επανεκδόσεις της εβδομάδας περιλαμβάνουν τα κλασικά φίλμ: Οι Ονειροπόλοι του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, Η Γκαρσονιέρα με Τζακ Λέμον και Σίρλει ΜακΛέιν, Η Ζούγκλα της Ασφάλτου του Τζον Χιούστον και το ιταλικό Υπεράνω Πάσης Υποψίας.

Supergirl

Η Κάρα Ζορ-Ελ, γνωστή και ως Supergirl, ενώνει τις δυνάμεις της με έναν απρόβλεπτο σύντροφο σε ένα διαστρικό ταξίδι εκδίκησης και δικαιοσύνης, όταν ένας απροσδόκητος αντίπαλος εμφανίζεται κοντά στην πατρίδα της.

Η Μίλι Αλκοκ στον ρόλο της Supergirl που ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην DC. Μαζί της οι: Ματίας Σχούναερτς, Ιβ Ρίντλεϊ, Ντέιβιντ Κόρενσουετ, Τζέισον Μομόα.

{https://youtu.be/3dRo1GsDa74?si=CTkEEucGt_MvwbRj}

Η Μεγάλη Σφαγή των Β' ΚΑΠΗ Αλίμου (The Great Massacre of Alimos)

Ένα αντισυμβατικό συνεργείο ντοκιμαντέρ, αποφασισμένο να βρει απαντήσεις για ένα ανεπίλυτο δράμα, θα επιχειρήσει να αποκαλύψει την αλήθεια πίσω από τη φονική έκρηξη που συγκλόνισε τα Β’ ΚΑΠΗ Αλίμου πριν από πέντε χρόνια. Η επιμονή τους θα φέρει στο φως ιστορίες ανθρώπινου τραύματος, απώλειας και αντοχής, μέσα από το πρίσμα ανάμεικτων στοιχείων μαύρης κωμωδίας και συγκινητικού δράματος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η ταινία αποτελεί πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής του Αλίμου, αποτυπώνοντας ένα στοργικό πορτρέτο της κοινωνίας του, αλλά και μια αντιπροσωπευτική εικόνα της περιοχής.

Γυρισμένη αποκλειστικά σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους του Δήμου, αποτυπώνει την ήρεμη ομορφιά της αθηναϊκής ριβιέρας και διερευνά κοινωνικά θέματα που αφορούν την τρίτη ηλικία, όπως η απομόνωση, το τραύμα και τα στερεότυπα.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν μέλη των ΚΑΠΗ, ερασιτέχνες ηθοποιοί από το εργαστήρι ηθοποιίας του Δήμου Αλίμου, μαθητές σχολείων, και ηλικιωμένοι δημότες, φέρνοντας αυθεντικότητα και συναίσθημα στους ρόλους τους με την καθοδήγηση του σκηνοθέτη. Η πληρότητα του κοινωνικού δείγματος του καστ, που συμπεριλαμβάνει σε ένα μικρό κάμεο, ακόμα και τον δήμαρχο Αλίμου, πλαισιώνεται από επαγγελματίες ηθοποιούς, και έχει ως αποτέλεσμα, ένα ανεπανάληπτα αυθεντικό καθρέφτισμα της κοινωνίας.

{https://youtu.be/y07dxeGUpi4?si=RodFQfjmKZcFStIJ}

Fuze

Στο κέντρο του Λονδίνου επικρατεί πανικός μετά την ανακάλυψη μιας ενεργής βόμβας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου σε ένα εργοτάξιο. Μέσα στο χάος της εκτεταμένης εκκένωσης της περιοχής, μια συμμορία εγκληματιών ξεκινά μια τολμηρή ληστεία.



Με πρωταγωνιστές τους: Άαρον Τέιλορ Τζόνσον, Θίο Τζέιμς.

{https://youtu.be/CGddiNJyKSM?si=f_VWUp_Y-GgF65zs}

Ρομερία (Romería)

Η 18χρονη Μαρίνα ταξιδεύει στην ατλαντική ακτή της Ισπανίας για να παραλάβει έγγραφα για σπουδές από την πατρική οικογένεια που δεν γνώρισε ποτέ. Η φαινομενικά απλή επίσκεψη αποκαλύπτει κρυμμένα οικογενειακά μυστικά.

{https://youtu.be/sdedVR3NYAA?si=oTxRP6U-Jp1zRoC1}

72 Ώρες Προθεσμία (Pressure)

Ένα θρίλερ βασισμένο στην εκπληκτική αληθινή ιστορία των 72 ωρών που προηγήθηκαν της Ημέρας από τη Νορμανδία.

Παραμονές της απόβασης στην Νορμανδία, μια ομάδα Βρετανών μετεωρολόγων και στρατιωτικών αξιωματούχων συνεργάζεται για τις συνθήκες που θα καθορίσουν την επιτυχία της επιχείρησης. Καθώς μια ισχυρή καταιγίδα πλησιάζει και ο χρόνος πιέζει, οι αποφάσεις τους αποκτούν τεράστια σημασία, αφού από την πρόγνωσή εξαρτάται μια επιχείρηση που θα καθορίσει ακόμα και την έκβαση του πολέμου.



{https://youtu.be/9W3qr_OjtHw?si=mrpi8523SIxvvxTZ}

Νόβακ (Novak)

Δρ. Νόβακ, πρώην νευροεπιστήμονας από την Κροατία, έχει απομονωθεί στην καρδιά της Αθήνας, στοιχειωμένος από το σκοτεινό παρελθόν του.

Ένας ιδεαλιστής νέος επιστήμονας προσπαθεί επίμονα να τον προσεγγίσει, μέχρι που τον πείθει να τον ακολουθήσει σε μια επιστημονική κολεκτίβα που πιστεύει στην ξεχασμένη θεωρία του για την ηλεκτρομαγνητική ρύπανση και επιχειρεί να την αναβιώσει.

Ο Νόβακ δέχεται να τους καθοδηγήσει, όμως σύντομα οι ισορροπίες της ομάδας θα διαταραχθούν και τα όρια μεταξύ ευφυΐας και τρέλας θα γίνουν όλο και πιο δυσδιάκριτα.

{https://youtu.be/H_1Od_7KqaM?si=CL_3F2TiQLDNnh3l}