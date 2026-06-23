Αυτές είναι οι δύο ταινίες που είδαν περισσότερο οι Έλληνες στα θερινά σινεμά, το τετραήμερο 18 έως 21 Ιουνίου 2026.

H πρεμιέρα του Toy Story 5 έσπασε ταμεία και στην Ελλάδα (όπως και σε ολόκληρο τον κόσμο) και κατέκτησε την πρώτη θέση στο Top 10 του ελληνικού box office.

Και ενώ η πέμπτη ταινία του franchise είναι κορυφαία επιλογή για παιδιά και οικογένειες, ένα νέο θρίλερ -όπως το είχαμε προβλέψει- έχει γίνει η Εμμονή του νεανικού κοινού και των φαν του τρόμου, τερματίζοντας στη δεύτερη θέση της λίστας, κάνοντας εντυπωσιακό άνοιγμα και ένα από τα καλύτερα της χρονιάς.



Η Εμμονή (όπως είναι ο τίτλος της ταινίας) έχει γίνει ανάρπαστο στο εξωτερικό και μαζί με το Backrooms είναι τα δύο νέα κολλήματα στις σκοτεινές αίθουσες.



Χαμηλές πτήσεις για την Ημέρα Αποκάλυψης του Στίβεν Σπίλμπεργκ, που υποχώρησε στην τρίτη θέση του Top 10, τη δεύτερη εβδομάδα από το ντεμπούτο της στους ελληνικούς κινηματογράφους και ακολουθεί Ο Ξένος, που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Καμύ, ο οποίος συνεχίζει να αρέσει στο ελληνικό κοινό, κατακτώντας την τέταρτη θέση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε πέντε από τις δέκα θέσεις του ελληνικού Top10, φιγουράρουν νέες πρεμιέρες της Πέμπτης (18/06), μεταξύ των οποίων η πάντα αγαπημένη Αμελί και το αριστουργηματικό Ψυχώ του Χίτσκοκ.



Για την ιστορία, τα 160.014 συνολικά εισιτήρια του τετραημέρου σχεδόν διπλασιάστηκαν σε σύγκριση με εκείνα της προηγούμενης εβδομάδας, χάρη σε Toy Story 5 και Εμμονή.

{https://youtu.be/6iyoZt_F_6I?si=0l4X5-bWzTcUazyX}

Δείτε το Top 10 των ταινιών για το τετραήμερο 18 έως 21 Ιουνίου 2026