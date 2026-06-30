Δείτε το πρόγραμμα της sold out συναυλίας του Moby στο Release Athens.

Το Release Athens 2026 υποδέχεται τον Moby, την Τετάρτη 1η Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. Ο Αμερικανός superstar, μια από τις πιο σημαντικές και δημοφιλείς προσωπικότητες της ηλεκτρονικής μουσικής (και όχι μόνο), επιστρέφει δυναμικά στις περιοδείες και την παγκόσμια μουσική σκηνή, υποσχόμενος ένα show γεμάτο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της τεράστιας καριέρας του.

Oι Garbage, το θρυλικό συγκρότημα της εναλλακτικής σκηνής των 90s, με τη Shirley Manson ως διαχρονικό icon, θα πλαισιώσει τον headliner Moby σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες που θα μας ταξιδέψουν σε τρεις δεκαετίες σπουδαίας μουσικής. Μαζί τους οι Pale Blue Eyes.

{https://youtu.be/JW4AKNjQ1FI?si=_4FffpEIwlQzZATb}

Δες το πρόγραμμα της βραδιάς που φέρνει ξανά τον Moby στην Ελλάδα, μαζί με τους Garbage και τους Pale Blue Eyes

Οι πόρτες ανοίγουν: 18:00

Pale Blue Eyes on stage: 18:30

Garbage on stage: 19:45

Moby on stage: 21:45

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Moby

Αν υπάρχει κάτι που μπορεί να πει κανείς με βεβαιότητα για τον Moby, είναι πως δεν φοβήθηκε ποτέ να δοκιμάζει νέα πράγματα. Είτε αυτό σήμαινε να παίζει σε punk μπάντες, να ασχολείται με την ambient, να γράφει speed metal τραγούδια ή - πάνω απ’ όλα - να υπογράφει μερικές από τις μεγαλύτερες dance επιτυχίες των τελευταίων (πάρα) πολλών χρόνων.

{https://youtu.be/13EifDb4GYs?si=X2jQdu_SM971YHZR}

Αφετηρία όλων ήταν, φυσικά, ένα sample του Angelo Badalamenti από το soundtrack του Twin Peaks, το οποίο χρησιμοποίησε στο διαχρονικό anthem Go (1991), για να ακολουθήσει μια σειρά σπουδαίων κυκλοφοριών, όπως το Everything Is Wrong, που τον καθιέρωσε οριστικά ως ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της ηλεκτρονικής μουσικής. Το σημείο καμπής της καριέρας του θα ερχόταν, όμως, λίγο αργότερα, με την κυκλοφορία του Play (1999), που τον ανέδειξε σε έναν τεράστιο pop star. Συνδυάζοντας τα blues και gospel samples με την electronica, σε τραγούδια όπως τα Why Does My Heart Feel So Bad? και Natural Blues, o Moby άνοιξε ένα νέο δρόμο που έφερε τη χορευτική μουσική στο mainstream.

{https://youtu.be/6A2V9Bu80J4?si=IxFEJtSlD-uSTOn5}

Από τότε, συνέχισε να εξελίσσεται, ακολουθώντας το δικό του μονοπάτι. Το 18 (2002) επανέλαβε την επιτυχία του Play με πωλήσεις που ξεπέρασαν τα τέσσερα εκατομμύρια, ενώ το Hotel (2005) ηχογραφήθηκε ζωντανά στο στούντιο, χωρίς samples, αφήνοντας πίσω του όσα τον καθιέρωσαν. Στη συνέχεια, με το side project Moby & The Void Pacific Choir, κυκλοφόρησε το These Systems Are Failing (2016), ένα industrial electropunk άλμπουμ που θύμιζε την ένταση του παλαιότερου Animal Rights (1996), ενώ την ίδια χρονιά, με το Long Ambients 1: Calm. Sleep. - έναν τετράωρο ambient δίσκο - απέδειξε πως δεν σταματά να εξερευνά κάθε γωνιά της μουσικής που τον ενδιαφέρει.



Με περισσότερες από 20 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως και μια καριέρα που συνεχίζει να εξελίσσεται, ο Moby παραμένει μια από τις πιο αυθεντικές και ανεξάρτητες φωνές της σύγχρονης μουσικής. Και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που θα τον υποδεχτούμε - μετά από πολλά χρόνια – στο Release Athens, για το μεγαλύτερο show που έχει πραγματοποιήσει στην Ελλάδα.

{https://youtu.be/GpBFOJ3R0M4?si=bHzS6w-Gg8Yi8XXn}



Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί.