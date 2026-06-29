Για μια τελευταία φορά...

Την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, το ελληνικό κοινό ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει δύο από τα σημαντικότερα συγκροτήματα στην ιστορία του metal, τους Megadeth και τους Sepultura, οι οποίοι ανεβαίνουν στη σκηνή του Release Athens 2026 για να μας χαρίσουν μία από τις πιο ιστορικές βραδιές.

Δύο από τα πιο καθοριστικά ονόματα στην ιστορία του heavy metal στην ίδια σκηνή, στο πλαίσιο των αποχαιρετιστήριων περιοδειών τους, για μια βραδιά υψηλού συμβολισμού που θα αποτελέσει το τελευταίο μεγάλο τους ραντεβού με το ελληνικό κοινό. Μια ανεπανάληπτη στιγμή, με την υπογραφή δύο συγκροτημάτων που άλλαξαν για πάντα τον σκληρό ήχο. Μαζί τους, οι Sylosis.

To πρόγραμμα της συναυλίας

Οι πόρτες ανοίγουν στις 18:00

Sylosis οn stage: 18:30

Sepultura on stage: 19:45

Megadeth on stage: 21:45

Megadeth

Οι Megadeth αποτελούν έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους του thrash metal και μια από τις πιο επιδραστικές μπάντες στο ευρύτερο φάσμα του metal.

Δημιούργημα του Dave Mustaine μετά την αποχώρησή του από τους Metallica, το συγκρότημα δεν ακολούθησε απλώς το ρεύμα της εποχής, αλλά όρισε εκ νέου τα όρια του είδους και συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωσή του, συνδυάζοντας απίστευτη ταχύτητα με υψηλή τεχνική αρτιότητα.

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Με δίσκους-ορόσημα που καθόρισαν γενιές μουσικών και ακροατών, οι Megadeth καθιέρωσαν έναν ήχο άμεσα αναγνωρίσιμο: περίπλοκα riffs, εναλλαγές ρυθμών και μια αδιάκοπη αίσθηση έντασης που παρέμεινε αναλλοίωτη μέσα στις δεκαετίες. Η πορεία τους μετρά δεκάδες εκατομμύρια πωλήσεις, αμέτρητες περιοδείες και ένα Grammy, επιβεβαιώνοντας τη θέση τους στην ελίτ του παγκόσμιου metal.

Την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, το συγκρότημα κυκλοφόρησε τον τελευταίο του στούντιο δίσκο, σηματοδοτώντας το κλείσιμο ενός ιστορικού κύκλου. Παράλληλα, ξεκίνησαν μια τελευταία, παγκόσμια και πολυετή περιοδεία, επιλέγοντας να αποχωρήσουν με τους δικούς τους όρους, στο απόγειο της δημιουργικής τους δύναμης.

Στο πλαίσιο αυτής της αποχαιρετιστήριας περιοδείας, οι Megadeth επιστρέφουν στη σκηνή της Πλατείας Νερού, για να μας προσφέρουν την ευκαιρία να γιορτάσουμε όλοι μαζί το έργο μιας μπάντας που επαναπροσδιόρισε το metal.

Όπως λέει ο ίδιος ο Mustaine: «Ξεκινήσαμε ένα μουσικό στυλ, ξεκινήσαμε μια επανάσταση, αλλάξαμε την κιθαριστική μουσική και μαζί αλλάξαμε τον κόσμο». Και έχει απόλυτο δίκιο.

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται. Περισσότερες πληροφορίες στο release athens.gr.





