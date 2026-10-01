Ο Σπαρκς, που συνήθιζε να επισκέπτεται καταστήματα μεταχειρισμένων ειδών αναζητώντας ενδιαφέροντα ιστορικά αντικείμενα, υποψιάστηκε ότι το έγγραφο ήταν αρκετά παλιό. Το πήρε σπίτι και πέρασε μήνες ερευνώντας την προέλευσή του.

Ένας άνδρας από το Νάσβιλ πλήρωσε μόλις 2,48 δολάρια το 2006 για ένα κιτρινισμένο έγγραφο σε κατάστημα μεταχειρισμένων ειδών. Έναν χρόνο αργότερα, το ίδιο έγγραφο πουλήθηκε σε δημοπρασία για 477.650 δολάρια, αφού αποδείχθηκε ότι επρόκειτο για ένα εξαιρετικά σπάνιο επίσημο αντίγραφο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ του 1823.

Ο Μάικλ Σπαρκς αγόρασε το έγγραφο τον Μάρτιο του 2006 από το Music City Thrift Store στο Νάσβιλ. Είχε πάει στο κατάστημα αναζητώντας αντικείμενα για το σπίτι, όταν πρόσεξε το τυλιγμένο χειρόγραφο.

Ο Σπαρκς, που συνήθιζε να επισκέπτεται καταστήματα μεταχειρισμένων ειδών αναζητώντας ενδιαφέροντα ιστορικά αντικείμενα, υποψιάστηκε ότι το έγγραφο ήταν αρκετά παλιό. Το πήρε σπίτι και πέρασε μήνες ερευνώντας την προέλευσή του.

«Σκεφτόμουν: "Θεέ μου, θα μπορούσε να είναι αυθεντικό;"», δήλωσε στο Associated Press.

Η έρευνά του επιβεβαίωσε ότι είχε στην κατοχή του ένα αυθεντικό αντίγραφο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πριν από την ανακάλυψη του Σπαρκς, οι ιστορικοί γνώριζαν την τοποθεσία μόλις 35 από τα 200 πρωτότυπα αντίγραφα. Το δικό του έγινε το 36ο γνωστό σωζόμενο αντίγραφο.

Από γκαράζ σε δημοπρασία

Η ιστορία είχε και μια απρόσμενη ανατροπή. Μόλις δύο ημέρες πριν αγοράσει το έγγραφο ο Σπαρκς, αυτό βρισκόταν κρεμασμένο σε ένα γκαράζ σε μικρή απόσταση από το κατάστημα.

Ο κάτοικος του Νάσβιλ Σταν Κάφι το είχε αγοράσει σε υπαίθρια αγορά για 10 δολάρια και το είχε κρεμασμένο στο γκαράζ του επί μία δεκαετία. Όταν η σύζυγός του τού ζήτησε να ξεκαθαρίσει τον χώρο, ο Κάφι το δώρισε, μαζί με άλλα αντικείμενα, στο κατάστημα μεταχειρισμένων ειδών.

Πουλήθηκε για 477.650 δολάρια

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στο Μπέρλινγκτον της Βόρειας Καρολίνας. Η αρχική προσφορά ήταν 125.000 δολάρια, πριν η τιμή εκτοξευθεί στα 477.650 δολάρια.

Ο νικητής της δημοπρασίας ήταν ένας ανώνυμος αγοραστής που συμμετείχε τηλεφωνικά.

Ο Σπαρκς παραδέχθηκε ότι, παρότι το ποσό άλλαξε σημαντικά την οικονομική του κατάσταση, μετά τους φόρους και τις προμήθειες δεν πρόκειται για μια «τεράστια περιουσία», αλλά περισσότερο για μια «μικρή».

Με πληροφορίες από timesofindia.indiatimes.com