Οι τελικές οντισιόν για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ θα πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα.

Η διαδικασία για την επιλογή του επόμενου Τζέιμς Μποντ ήταν μακρά και διεξοδική, αλλά όλα δείχνουν ότι η αναζήτηση για τον νέο 007 μπαίνει στην τελική ευθεία, καθώς η Amazon MGM Studios προγραμματίζει τις τελικές οντισιόν για την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Deadline.

Πηγές μέσα από την παραγωγή αναφέρουν στο μέσο ότι οι τελικές δοκιμές των φιναλίστ για τον ρόλο του Μποντ, ενδέχεται να ξεκινήσουν την Παρασκευή και να συνεχιστούν μέχρι την επόμενη εβδομάδα και ότι αφορούν τέσσερις ηθοποιούς.

Τα ονόματα των τριών (εκ των τεσσάρων) σταρ που έχουν διαρρεύσει (χωρίς να επιβεβαιώνονται επίσημα) είναι αυτά των: Τζακ Λόουντεν, Κάλουμ Τέρνερ και Τζος Ο’Κόννορ.

Όπως βλέπουμε, ο Τζέικομπ Ελόρντι που μέχρι πρότινος ήταν το φαβορί για τον ρόλο, φέρεται ότι μένει εκτός κούρσας.

Οι τελικές ακροάσεις είχαν αρχικά προγραμματιστεί για νωρίτερα μέσα στο μήνα, αλλά λόγω υποχρεώσεων στο πρόγραμμα των φιναλίστ, μετατέθηκαν στο τέλος Οκτωβρίου, ώστε να πραγματοποιηθούν περίπου την ίδια περίοδο.

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Παρότι οι δοκιμές ολοκληρώνονται την επόμενη εβδομάδα, δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το πότε θα ληφθεί η τελική απόφαση, αν και οι περισσότεροι πιστεύουν ότι το τελικό όνομα θα ανακοινωθεί μέχρι το τέλος του έτους.



Θυμίζουμε ότι τις προηγούμενες ώρες, ο Τζεφ Σνάιντερ από το The InSneider ισχυριζόταν ότι η Amazon MGM έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία των οντιστιόν για τον Τζέιμς Μποντ και ότι οι φιναλίστ ήταν οι: Τζέικομπ Ελόρντι και Τζακ Λόουντεν.



Σημειώνεται επίσης, ότι ο Γκάρι Όλντμαν είχε δηλώσει πρόσφατα πως ο Σκωτσέζος ηθοποιός του Slow Horses, Τζακ Λόουντεν (ένας εκ των τεσσάρων φιναλίστ), έχει το ρόλο του Τζέιμς Μποντ στο τσεπάκι.



Μένει λοιπόν να δούμε αν ο σταρ του Δράκουλα επιβεβαιωθεί...