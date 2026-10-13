Η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, κάλεσε τις κυβερνήσεις να περιορίσουν τις δημόσιες δαπάνες, καθώς το παγκόσμιο χρέος αυξάνεται.

Η παγκόσμια οικονομία ενδέχεται σύντομα να φτάσει στα όρια των αντοχών της, καθώς τα έκτακτα αποθέματα πετρελαίου μειώνονται και οι κρατικοί προϋπολογισμοί δέχονται αυξανόμενες πιέσεις, προειδοποιεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).

Στην εξαμηνιαία έκθεσή του για τις Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές, το Ταμείο επισημαίνει ότι η παγκόσμια ανάπτυξη αποδείχθηκε ανθεκτικότερη από ό,τι αναμενόταν απέναντι στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή τους τελευταίους έξι μήνες.

Η ανακατεύθυνση των προμηθειών πετρελαίου μακριά από τα Στενά του Ορμούζ, σε συνδυασμό με την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων ενέργειας, συνέβαλε στον περιορισμό των επιπτώσεων του πολέμου ΗΠΑ - Ιράν στις τιμές του πετρελαίου.

Ωστόσο, το ΔΝΤ προειδοποιεί ότι τα έκτακτα αποθέματα έχουν πλέον μειωθεί σημαντικά. Παράλληλα, τα υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους και τα δημοσιονομικά ελλείμματα περιορίζουν τη δυνατότητα πολλών κυβερνήσεων να προστατεύσουν τους καταναλωτές από νέες ανατιμήσεις.

«Χωρίς ενίσχυση της προσφοράς ενέργειας και αποκατάσταση των δημοσιονομικών περιθωρίων των κρατών, η παγκόσμια οικονομία μπορεί σύντομα να δοκιμάσει τα όρια των αντοχών της», αναφέρει η έκθεση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τον Μάρτιο, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αποδέσμευση έκτακτων αποθεμάτων πετρελαίου στην ιστορία του, ενώ το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου των ΗΠΑ φέρεται να υποχώρησε πρόσφατα στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1982.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην προσωρινή άρση των κυρώσεων στις εισαγωγές ρωσικού ντίζελ από τις ΗΠΑ, με στόχο τη μείωση των τιμών στα πρατήρια καυσίμων. Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν ότι η συμφωνία θα έχει περιορισμένο ουσιαστικό αντίκτυπο.

Παράλληλα, το ΔΝΤ αναθεώρησε οριακά προς τα πάνω την πρόβλεψή του για την παγκόσμια ανάπτυξη το 2026, στο 3,1%, από 3% προηγουμένως. Για το 2027 διατήρησε την εκτίμηση στο 3,4%.

Εκτιμά επίσης ότι ο παγκόσμιος πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 4,7% το 2026 και θα υποχωρήσει στο 4,1% το 2027.

Στους βασικούς κινδύνους περιλαμβάνονται η περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, οι διαταραχές στις ενεργειακές υποδομές, οι κυβερνοεπιθέσεις και τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Το ΔΝΤ επισημαίνει, τέλος, ότι μια πιθανή χρηματιστηριακή αναταραχή λόγω της τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί πρόσθετη απειλή για την παγκόσμια οικονομία.

«Σφίξτε το ζωνάρι»

Η έκθεση του ΔΝΤ παρουσιάστηκε την Τρίτη στην Μπανγκόκ, όπου πραγματοποιούνται αυτή την εβδομάδα οι ετήσιες συνεδριάσεις του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, με τη συμμετοχή υπουργών Οικονομικών και κεντρικών τραπεζιτών.

Παρουσιάζοντας την έκθεση, η οικονομική σύμβουλος του ΔΝΤ, Σιλβάνο Τενρέιρο, προειδοποίησε ότι «η παγκόσμια οικονομία έχει επιδείξει ανθεκτικότητα, αλλά αυτή η ανθεκτικότητα πλησιάζει στα όριά της». Κάλεσε, παράλληλα, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να περάσουν «από την απλή διαχείριση της κατάστασης στην ανασυγκρότηση».

Ενόψει των συνεδριάσεων, η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, κάλεσε τις κυβερνήσεις να περιορίσουν τις δημόσιες δαπάνες, καθώς το παγκόσμιο χρέος αυξάνεται. «Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να αναβάλλουμε τις αναγκαίες παρεμβάσεις πολιτικής. Έχετε τα εργαλεία, τώρα χρειάζεται η σύνεση για να τα χρησιμοποιήσετε», δήλωσε.

Με πληροφορίες από Guardian