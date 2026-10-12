Η παγκόσμια οικονομία κινείται με τρεις ταχύτητες, εν μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης, γεωπολιτικών εντάσεων και κατακερματισμού των αλυσίδων εφοδιασμού.

Με τρεις διαφορετικές ταχύτητες που καθορίζονται από τρεις διαφορετικούς παράγοντες κινείται η παγκόσμια οικονομία προς το 2027, σύμφωνα με τον Άτλαντα Κλάδων 2026 της Allianz Trade. Όπως αναφέρεται στην έκθεση του παγκόσμιου ηγέτη στην Ασφάλιση Εμπορικών Πιστώσεων, η παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται να επιβραδυνθεί στο +2,5% το 2026, πριν ανακάμψει στο +2,9% το 2027, με τις επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη να αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης. Την ίδια στιγμή, οι γεωπολιτικές και εμπορικές εντάσεις, καθώς και ο κατακερματισμός των αλυσίδων εφοδιασμού συνεχίζουν να επιβαρύνουν τις προοπτικές.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο τεχνολογικός κλάδος που συνδέεται με την Τεχνητή Νοημοσύνη, με τις επενδύσεις σε υποδομές από τους μεγαλύτερους παίκτες της ψηφιακής οικονομίας να εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 725 δισ. δολάρια το 2026 και θα ξεπεράσουν το 1 τρισ. δολάρια το 2027, οδηγώντας τις πωλήσεις ημιαγωγών παγκοσμίως στο 1,5 τρισ. δολάρια. Ο «υπερκύκλος» αυτός διευρύνει την απόσταση μεταξύ των κλάδων που επωφελούνται από την Τεχνητή Νοημοσύνη και εκείνων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος και ασθενή ζήτηση.

Ο Άτλας Κλάδων 2026 της Allianz Trade αναλύει τις συνθήκες που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις σε 17 κλάδους της οικονομίας, σε 70 χώρες, αξιολογώντας με βάση τη μεθοδολογία που η ίδια έχει αναπτύξει, τον κίνδυνο μη πληρωμής με βάση τη ζήτηση, την κερδοφορία, τη ρευστότητα και το λειτουργικό και ρυθμιστικό περιβάλλον.

Οι τρεις πιο ανθεκτικοί κλάδοι: Φαρμακοβιομηχανία, Λογισμικό & Πληροφορική, Ενέργεια

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Η Allianz Trade κατατάσσει τον κίνδυνο των επιμέρους κλάδων σε τέσσερις κατηγορίες: Χαμηλό, Μεσαίο, Ευαίσθητο και Υψηλό. Κανένας από τους βασικούς βιομηχανικούς κλάδους δεν κατατάσσεται σήμερα στην κατηγορία «Υψηλού Κινδύνου». Την ισχυρότερη εικόνα παρουσιάζει η Φαρμακοβιομηχανία, εξαιτίας της γήρανσης του πληθυσμού και των καινοτομιών που προκύπτουν από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Τους πιο ανθεκτικούς κλάδους συμπληρώνουν το Λογισμικό και η Πληροφορική, που ενισχύονται από τη συνεχή ψηφιοποίηση, καθώς και η Ενέργεια, που υποστηρίζεται από την αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, μεταξύ άλλων λόγω της επέκτασης των data centers, καθώς και τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Οι τρεις πιο ευάλωτοι κλάδοι: Αυτοκινητοβιομηχανία, Κλωστοϋφαντουργία, Χημική Βιομηχανία

Στον αντίποδα, μεγαλύτερες πιέσεις δέχονται η Αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς ο ανταγωνισμός από τους Κινέζους κατασκευαστές συμπιέζει τις τιμές και τα περιθώρια κέρδους, η Κλωστοϋφαντουργία, λόγω του αυξανόμενου κόστους και της ασθενούς καταναλωτικής ζήτησης και η Χημική Βιομηχανία, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, όπου το υψηλό ενεργειακό κόστος περιορίζει την ανταγωνιστικότητα, σε σύγκριση π.χ. με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ελλάδα: Τουρισμός και επενδύσεις δίνουν ώθηση σε βασικούς κλάδους

Στην Ελλάδα, θετικότερη εικόνα παρουσιάζουν οι κλάδοι που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον Τουρισμό. Η ανάπτυξη νέων ξενοδοχειακών μονάδων και βραχυχρόνιων μισθώσεων ενισχύει τη δραστηριότητα στις κατασκευές, τον οικιακό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, ενώ η συνεχιζόμενη άνοδος των τουριστικών αφίξεων δίνει ώθηση και στο λιανικό εμπόριο τροφίμων, το οποίο κερδίζει μερίδια έναντι των υπηρεσιών εστίασης.

Σημαντική ώθηση δίνουν και οι επενδύσεις στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενισχύοντας ιδιαίτερα τους κλάδους της Ενέργειας, της Πληροφορικής και των Κατασκευών, με σημαντικούς πόρους να κατευθύνονται στην πράσινη μετάβαση, τις ΑΠΕ, τα ενεργειακά δίκτυα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι εξίσου θετική σε όλους τους κλάδους. Η Ένδυση και η Υπόδηση βρίσκονται υπό πίεση από τον έντονο διεθνή ανταγωνισμό και τις εισαγωγές χαμηλού κόστους, με επιπτώσεις στην εγχώρια παραγωγή και τις εξαγωγές. Την ίδια στιγμή, το υψηλό ενεργειακό κόστος συνεχίζει να επιβαρύνει δραστηριότητες όπως οι Μεταφορές και τα Logistics, διαμορφώνοντας μια μικτή εικόνα για την ελληνική αγορά, με ισχυρές αναπτυξιακές ευκαιρίες αλλά και επίμονες πιέσεις σε επιμέρους κλάδους.