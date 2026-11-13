Η έκθεση OPEN MATTER συγκεντρώνει 18 καλλιτέχνες με διαφορετικές αφετηρίες και εικαστικές γλώσσες, χωρίς να ακολουθεί μια προκαθορισμένη θεματική ή ενιαία αφήγηση.

Τι συμβαίνει όταν διαφορετικές καλλιτεχνικές γλώσσες συναντιούνται στον ίδιο χώρο; Η εικαστική έκθεση OPEN MATTER, που εγκαινιάστηκε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στην KNACK Gallery, σε επιμέλεια της φωτογράφου Σήλιας Νιάσσου, εξερευνά αυτές τις συναντήσεις, αναδεικνύοντας τον διαρκή μετασχηματισμό της ύλης και της ίδιας της καλλιτεχνικής εμπειρίας.

Η ύλη βρίσκεται σε διαρκή μεταβολή. Αλλάζει μορφή, μετασχηματίζεται και αποκτά νέες ιδιότητες μέσα από τις συνθήκες και τις συναντήσεις που τη διαμορφώνουν. Το ίδιο συμβαίνει και με την τέχνη, καθώς κάθε έργο αποκτά νέα νοήματα μέσα από τις ιδέες, τις εμπειρίες και τα βλέμματα που συναντά.

Η εικαστική έκθεση OPEN MATTER συγκεντρώνει 18 καλλιτέχνες με διαφορετικές αφετηρίες και εικαστικές γλώσσες, χωρίς να ακολουθεί μια προκαθορισμένη θεματική ή ενιαία αφήγηση. Μέσα από τη συνύπαρξη των έργων αναδύεται ένας απρόσμενος διάλογος, με κοινά σημεία αναφοράς τη μυθολογία, τη μνήμη, τα σύμβολα και τα όνειρα. Η OPEN MATTER σε προσκαλεί να ανακαλύψεις αυτές τις συναντήσεις, να αφεθείς στις εικόνες και τις ιστορίες τους και να διαμορφώσεις τη δική σου προσωπική ανάγνωση.

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Όπως σημειώνει η επιμελήτρια, Σήλια Νιάσσου: «Με ενδιαφέρει ο τρόπος με τον οποίο διαφορετικά έργα αρχίζουν να συνομιλούν όταν συναντηθούν στον ίδιο χώρο, δημιουργώντας συνδέσεις που συχνά δεν έχουν σχεδιαστεί εξ αρχής. Η τέχνη δεν χρειάζεται ειδικές γνώσεις ή συγκεκριμένους κώδικες για να μας αγγίξει. Χρειάζεται μόνο να παραμείνουμε ανοιχτοί σε όσα μπορεί να μας αποκαλύψει».

Η OPEN MATTER αποτελεί μια μόνιμη εικαστική έκθεση, εντάσσοντας τη σύγχρονη τέχνη σε ένα ζωντανό περιβάλλον, όπου η δημιουργία συναντά την καθημερινότητα και τα έργα γίνονται μέρος μιας ευρύτερης εμπειρίας συνάντησης και επικοινωνίας.

Οι 18 καλλιτέχνες που συμμετέχουν στην έκθεση: Άρης Κοντογιάννης, Άρης Ροζόπουλος, Soteur, Sofea, Sofia Gaafar, The Floral Skull, Δημήτρης Μαρίνης, Παύλος Αλεξανδράκης, Fabien Neisius, OFAA ATELIER - Furniture For Non - Ordinary Living, Fro, Obal, Κυκλοθυμία, Tim Goodwin, Μαρία Παναγοπούλου, Ο εραστής της νύχτας, Χρήστος Ρουμελιώτης και Σήλια Νιάσσου.

Πληροφορίες χώρου: KNACK Gallery, Περσεφόνης 7, Πετράλωνα

Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά 7μ.μ. με 10μ.μ., εκτός από Τρίτες

Είσοδος ελεύθερη