Μαζί με την πολυαγαπημένη μου Νάντια Σουμπασάκη, χαιρόμαστε και καμαρώνουμε , όπως όλοι οι γονείς, για την δημιουργική πορεία των παιδιών μας.

Το γνωστό μουσείο Τέχνης, M Leuven, που βρίσκεται στο Λουβέν του Βελγίου, φιλοξενεί από αύριο (19/11) την έκθεση έργων της Νεφέλης Παπαδημούλη, κόρης του Δημήτρη Παπαδημούλη, με τον ελληνικό τίτλο «ANAMESA».

Ο πρώην βουλευτής, ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου καμαρώνει, όπως ο ίδιος ανέφερε σε ανάρτησή του, για τη δημιουργική της πορεία.

«Το Μουσείο της μεγάλης φλαμανδικής πόλης Λουβέν στο Βέλγιο, εγκαινιάζει σε λίγες ώρες την μεγάλη ατομική έκθεση έργων της κόρης μας Νεφέλης, με τον ελληνικό τίτλο ANAMESA.

Μαζί με την πολυαγαπημένη μου Νάντια Σουμπασάκη, χαιρόμαστε και καμαρώνουμε , όπως όλοι οι γονείς, για την δημιουργική πορεία των παιδιών μας.

Η έκθεση ανοίγει αύριο με μια μεγάλη performance και θα είναι ανοιχτή στο κοινό, από τις 20 Νοεμβρίου έως και τις 9 Μαΐου 2027.

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Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση, μπορείτε να βρείτε στις σελίδες του M Leuven, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», ανέφερε ο Δημήτρης Παπαδημούλης.

{https://www.facebook.com/papadimoulis/posts/pfbid02vMo3jjszcVMU4yotMZ19q21g1JpRayxvUShPnhuQgiG6j1oq6v5m7RdTPAU5UZFKl}