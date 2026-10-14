Οι νέες εκτιμήσεις είναι ευνοϊκότερες από εκείνες του περασμένου Απριλίου, όταν το Ταμείο προέβλεπε ότι το χρέος θα διαμορφωνόταν στο 136,9% του ΑΕΠ το 2026 και στο 130,3% το 2027.

Ταχύτερη από τις αρχικές εκτιμήσεις είναι η αποκλιμάκωση του ελληνικού δημόσιου χρέους, σύμφωνα με τις νέες προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), το οποίο αναθεωρεί προς τα κάτω τις εκτιμήσεις του για το 2026 και το 2027.

Το ελληνικό χρέος αναμένεται να υποχωρήσει στο 136% του ΑΕΠ φέτος, από 146,6% το 2025, ενώ έως το 2031 προβλέπεται να περιοριστεί στο 111,1%, καταγράφοντας σημαντική βελτίωση της δημοσιονομικής εικόνας της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το ΔΝΤ για την παγκόσμια οικονομία, στο πλαίσιο της ετήσιας συνόδου του στην Μπανγκόκ, το ελληνικό δημόσιο χρέος θα συνεχίσει να μειώνεται με ταχείς ρυθμούς τα επόμενα χρόνια, φθάνοντας στο 128,7% του ΑΕΠ το 2027.

Οι νέες εκτιμήσεις είναι ευνοϊκότερες από εκείνες του περασμένου Απριλίου, όταν το Ταμείο προέβλεπε ότι το χρέος θα διαμορφωνόταν στο 136,9% του ΑΕΠ το 2026 και στο 130,3% το 2027.

Η αναθεώρηση αυτή αποτυπώνει την ταχύτερη αποκλιμάκωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ, με την Ελλάδα να βελτιώνει σταδιακά τη θέση της σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες.

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Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΔΝΤ, το ελληνικό χρέος θα διαμορφωθεί ήδη από φέτος σε χαμηλότερο επίπεδο από εκείνο της Ιταλίας, το οποίο εκτιμάται στο 137,9% του ΑΕΠ.

Εντυπωσιακή η εικόνα για το ελληνικό χρέος το 2031

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα για το 2031, όταν το ελληνικό χρέος προβλέπεται να υποχωρήσει κάτω από τα αντίστοιχα επίπεδα της Γαλλίας και του Βελγίου. Συγκεκριμένα, το χρέος της Γαλλίας αναμένεται να αυξηθεί στο 123,6% του ΑΕΠ και του Βελγίου στο 122,1%, την ώρα που η Ελλάδα θα έχει περιορίσει το δικό της στο 111,1%.

Παράλληλα, το ελληνικό χρέος εκτιμάται ότι θα βρεθεί χαμηλότερα και από τον μέσο όρο των ανεπτυγμένων οικονομιών, ο οποίος προβλέπεται να φθάσει στο 115,2% του ΑΕΠ το 2031.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία το δημόσιο χρέος μεγάλων οικονομιών ακολουθεί αντίθετη πορεία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να αυξηθεί στο 145% του ΑΕΠ έως το 2031, ενώ στην Ιαπωνία, παρά τη σταδιακή αποκλιμάκωση, προβλέπεται να παραμείνει στο ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο του 188,9%.

Καθοριστικό ρόλο στη μείωση του ελληνικού χρέους αναμένεται να διαδραματίσει η διατήρηση υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων, τα οποία, παρά τη σταδιακή αποκλιμάκωσή τους, θα παραμείνουν πάνω από το 2% του ΑΕΠ σε όλη την περίοδο των προβλέψεων.

Ειδικότερα, το ΔΝΤ εκτιμά ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα διαμορφωθεί στο 3,4% του ΑΕΠ το 2026, έναντι 4,9% το 2025, ενώ το 2027 θα υποχωρήσει στο 2,6% και το 2031 στο 2,4%.

Όσον αφορά το συνολικό δημοσιονομικό ισοζύγιο, το οποίο περιλαμβάνει και τις δαπάνες εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους, το Ταμείο προβλέπει πλεόνασμα 0,3% του ΑΕΠ για το 2026, έναντι 1,7% το προηγούμενο έτος.

Ωστόσο, από το 2027 εκτιμάται ότι ο κρατικός προϋπολογισμός θα επιστρέψει σε έλλειμμα, το οποίο θα διαμορφωθεί στο 0,6% του ΑΕΠ, ενώ το 2031 αναμένεται να προσεγγίσει το 1%.

Τι προβλέπει το ΔΝΤ για έσοδα και δαπάνες

Στο μέτωπο των δημοσίων οικονομικών, τα έσοδα της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να διαμορφωθούν στο 50% του ΑΕΠ το 2026, παραμένοντας περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2025.

Για τα επόμενα χρόνια, ωστόσο, το ΔΝΤ αναμένει σταδιακή υποχώρηση, με τα δημόσια έσοδα να περιορίζονται στο 48,6% του ΑΕΠ το 2027 και στο 48% το 2031.

Αντίστοιχα, οι δημόσιες δαπάνες προβλέπεται να αυξηθούν φέτος στο 49,7% του ΑΕΠ, από 48,3% το 2025, πριν ακολουθήσουν πτωτική πορεία. Το 2027 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στο 49,3%, ενώ έως το 2031 θα υποχωρήσουν κοντά στο 49%.