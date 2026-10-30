Η σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές οικονομίες αναδεικνύει τη θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό φορολογικό χάρτη

Υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο διαμορφώθηκε η συνολική φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα το 2025, με τα έσοδα από φόρους και κοινωνικές εισφορές να αντιστοιχούν στο 41,3% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας, η Ελλάδα καταγράφει αναλογία φορολογικών εσόδων και καθαρών κοινωνικών εισφορών προς το ΑΕΠ στο 41,3%, ποσοστό υψηλότερο κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 40,7%. Η επίδοση αυτή τοποθετεί την Ελλάδα στην ένατη θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών της ΕΕ, με τη χώρα να εμφανίζει υψηλότερη αναλογία φορολογικών εσόδων προς το ΑΕΠ από οικονομίες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ολλανδία και η Πολωνία.

Η σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές οικονομίες αναδεικνύει τη θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό φορολογικό χάρτη. Στην Ισπανία, τα έσοδα από φόρους και κοινωνικές εισφορές αντιστοιχούσαν στο 38,1% του ΑΕΠ, δηλαδή 3,2 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από την Ελλάδα. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά με την Πορτογαλία, όπου ο αντίστοιχος δείκτης διαμορφώθηκε στο 37,1%, ενώ στην Κύπρο περιορίστηκε στο 36,3%.

Χαμηλότερη αναλογία από την Ελλάδα καταγράφουν επίσης η Ολλανδία με 39,6%, η Πολωνία με 37,6%, η Κροατία με 38,9% και η Τσεχία με 35,2%. Αντίθετα, η Ιταλία εμφανίζει υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση, με τον δείκτη στο 43% του ΑΕΠ, ενώ στη Γερμανία διαμορφώνεται στο 41,4%, οριακά υψηλότερα από το ελληνικό επίπεδο.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν αύξηση της αναλογίας φόρων και κοινωνικών εισφορών προς το ΑΕΠ το 2025. Συγκεκριμένα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο δείκτης ανήλθε στο 40,7%, από 40,2% το 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες. Αντίστοιχα, στην ευρωζώνη η αναλογία αυξήθηκε κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες, από 40,7% το 2024 σε 41,3% το 2025.

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Σε απόλυτα μεγέθη, τα συνολικά έσοδα από φόρους και κοινωνικές εισφορές στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 401 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, φθάνοντας τα 7,686 τρισ. ευρώ, έναντι 7,285 τρισ. ευρώ το 2024.

Σύμφωνα με τη Eurostat, το 2025 η αναλογία των φορολογικών εσόδων και κοινωνικών εισφορών προς το ΑΕΠ αυξήθηκε σε 19 από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ μειώθηκε στις υπόλοιπες οκτώ χώρες.

Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στη Γερμανία, όπου ο δείκτης ενισχύθηκε από 40,3% το 2024 σε 41,4% το 2025, σημειώνοντας άνοδο 1,1 ποσοστιαίας μονάδας. Ακολούθησε η Μάλτα, με αύξηση από 29,3% σε 30,3%, και η Ισπανία, όπου ο δείκτης ανέβηκε από 37,2% σε 38,1%.