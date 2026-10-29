Με άνοδο έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών, συμπληρώνοντας τρεις διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις, με τις τράπεζες να πρωταγωνιστούν και τον τζίρο να εκτοξεύεται στα 450,69 εκατ. ευρώ. Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 2.623,03 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,66%. Η συναλλακτική δραστηριότητα αυξήθηκε σημαντικά, με τον τζίρο να διαμορφώνεται στα 450,69 εκατ. ευρώ, έναντι 290,34 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη συνεδρίαση. Από αυτά, 65,69 εκατ. ευρώ αφορούσαν 42 πακέτα, ενώ ο όγκος συναλλαγών ανήλθε στα 62,45 εκατ. τεμάχια. Συνολικά, 60 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 42 πτωτικά και 37 παρέμειναν αμετάβλητες.
Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 3,04%, στις 3.071,6 μονάδες. Στις ανοδικές μετοχές ξεχώρισε η Alpha Bank με κέρδη 3,72% στα 4,51 ευρώ, ενώ η Εθνική Τράπεζα ενισχύθηκε κατά 3,33% στα 16,15 ευρώ, καταγράφοντας τον υψηλότερο τζίρο της ημέρας, στα 103,4 εκατ. ευρώ. Η Eurobank έκλεισε στα 4,51 ευρώ με άνοδο 3,13% και η Πειραιώς στα 10 ευρώ με κέρδη 2,23%. Η Τράπεζα Κύπρου ενισχύθηκε κατά 3,38% στα 10,69 ευρώ και η Optima Bank κατά 3,19% στα 13,57 ευρώ.
Ο FTSE 25 της υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε στις 6.718 μονάδες, με άνοδο 0,86%, και ο FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στις 3.078,3 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 0,31%.
Η ΔΕΗ σημείωσε άνοδο 3,45% στα 23,38 ευρώ, η Cenergy 2,27% στα 22,54 ευρώ και η ΑΚΤΟΡ 2,17% στα 10,38 ευρώ. Απώλειες κατέγραψαν τα διυλιστήρια, με τη Motor Oil να υποχωρεί κατά 5,63% στα 65,40 ευρώ και τη Helleniq Energy κατά 5,02% στα 17,77 ευρώ. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έκλεισε στα 39,36 ευρώ με πτώση 3,39%, ο ΟΤΕ στα 18,57 ευρώ με απώλειες 2,4% και η Coca-Cola HBC στα 54,50 ευρώ, υποχωρώντας κατά 1,8%. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ο ΑΔΜΗΕ κέρδισε 2,33%, ενώ η Intracom υποχώρησε 2,24%.