Στις ανοδικές μετοχές ξεχώρισε η Alpha Bank με κέρδη 3,72% στα 4,51 ευρώ, ενώ η Εθνική Τράπεζα ενισχύθηκε κατά 3,33% στα 16,15 ευρώ, καταγράφοντας τον υψηλότερο τζίρο της ημέρας, στα 103,4 εκατ. ευρώ

Με άνοδο έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών, συμπληρώνοντας τρεις διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις, με τις τράπεζες να πρωταγωνιστούν και τον τζίρο να εκτοξεύεται στα 450,69 εκατ. ευρώ. Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 2.623,03 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,66%. Η συναλλακτική δραστηριότητα αυξήθηκε σημαντικά, με τον τζίρο να διαμορφώνεται στα 450,69 εκατ. ευρώ, έναντι 290,34 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη συνεδρίαση. Από αυτά, 65,69 εκατ. ευρώ αφορούσαν 42 πακέτα, ενώ ο όγκος συναλλαγών ανήλθε στα 62,45 εκατ. τεμάχια. Συνολικά, 60 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 42 πτωτικά και 37 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 3,04%, στις 3.071,6 μονάδες. Στις ανοδικές μετοχές ξεχώρισε η Alpha Bank με κέρδη 3,72% στα 4,51 ευρώ, ενώ η Εθνική Τράπεζα ενισχύθηκε κατά 3,33% στα 16,15 ευρώ, καταγράφοντας τον υψηλότερο τζίρο της ημέρας, στα 103,4 εκατ. ευρώ. Η Eurobank έκλεισε στα 4,51 ευρώ με άνοδο 3,13% και η Πειραιώς στα 10 ευρώ με κέρδη 2,23%. Η Τράπεζα Κύπρου ενισχύθηκε κατά 3,38% στα 10,69 ευρώ και η Optima Bank κατά 3,19% στα 13,57 ευρώ.

Ο FTSE 25 της υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε στις 6.718 μονάδες, με άνοδο 0,86%, και ο FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στις 3.078,3 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 0,31%.

Η ΔΕΗ σημείωσε άνοδο 3,45% στα 23,38 ευρώ, η Cenergy 2,27% στα 22,54 ευρώ και η ΑΚΤΟΡ 2,17% στα 10,38 ευρώ. Απώλειες κατέγραψαν τα διυλιστήρια, με τη Motor Oil να υποχωρεί κατά 5,63% στα 65,40 ευρώ και τη Helleniq Energy κατά 5,02% στα 17,77 ευρώ. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έκλεισε στα 39,36 ευρώ με πτώση 3,39%, ο ΟΤΕ στα 18,57 ευρώ με απώλειες 2,4% και η Coca-Cola HBC στα 54,50 ευρώ, υποχωρώντας κατά 1,8%. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ο ΑΔΜΗΕ κέρδισε 2,33%, ενώ η Intracom υποχώρησε 2,24%.