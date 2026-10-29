Η καθημερινή κίνηση, η ισορροπημένη διατροφή και η καλλιέργεια κοινωνικών σχέσεων συνθέτουν έναν συνολικό τρόπο ζωής που μπορεί να συμβάλει στη μακροζωία και την ευεξία.

Για χρόνια, η σωματική άσκηση συνδέεται με τη μακροζωία. Ωστόσο, ο ερευνητής Dan Buettner, γνωστός για τις μελέτες του σχετικά με τις μπλε ζώνες, έχει αναδείξει μια ακόμη θεμελιώδη συνήθεια που δεν είναι άλλη από την κίνηση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Πέρα από τις προπονήσεις στο γυμναστήριο που είναι αρκετά συνηθισμένες όλο τον χρόνο, αλλά κυρίως το φθινόπωρο, η έξοδος για περπάτημα, οι μετακινήσεις με τα πόδια και η εκτέλεση καθημερινών εργασιών επιτρέπουν την ενσωμάτωση της σωματικής δραστηριότητας στην καθημερινότητα, χωρίς να χρειάζεται να αφιερωθεί συγκεκριμένος χρόνος σε αυτήν.



Όπως όλοι γνωρίζουμε, οι λεγόμενες μπλε ζώνες είναι περιοχές του πλανήτη που είναι γνωστές για τη μακροζωία ενός μέρους του πληθυσμού τους, όπως η Οκινάουα (Ιαπωνία), η Σαρδηνία (Ιταλία) και η Ικαρία (Ελλάδα). Μάλιστα, ο Buettner έχει μελετήσει διεξοδικά τις συνήθειες των κατοίκων τους και έχει επισημάνει αρκετά κοινά στοιχεία: μια απλή διατροφή, μια ενεργή κοινωνική ζωή και την ενσωμάτωση της κίνησης στις καθημερινές συνήθειες.

Κατά την άποψή του, πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους ζουν σε περιβάλλοντα όπου το περπάτημα αποτελεί συνηθισμένη ανάγκη. Τα ψώνια, οι επισκέψεις σε συγγενείς ή η εκτέλεση μικρών καθημερινών εργασιών προϋποθέτουν μετακινήσεις με τα πόδια και συσσώρευση σωματικής δραστηριότητας χωρίς να το επιδιώκουν. Όπως έχει διευκρινίσει ανοιχτά, «δεν γυμνάζονται, αλλά ζουν σε περιβάλλοντα όπου κάθε μετακίνηση ισοδυναμεί με έναν περίπατο» σύμφωνα με το eleconomista.es.

Αυτή η προσέγγιση μπορεί να εφαρμοστεί και στη Μαδρίτη, όπου γειτονιές όπως η Μαλασάνια και η Τσαμπερί, καθώς και οι περιοχές γύρω από το Ελ Ρετίρο, προσφέρουν ευκαιρίες για περπάτημα κατά τις καθημερινές μετακινήσεις. Μάλιστα, έχει εστιάσει σε δύο συνήθειες που είναι εύκολο να ενταχθούν στην καθημερινότητα: τον περίπατο και τη φροντίδα ενός κήπου ή ενός λαχανόκηπου.

Φαίνεται ότι η κηπουρική, εκτός από το ότι διατηρεί το σώμα ενεργό μέσω απλών κινήσεων, όπως το σκύψιμο, το σήκωμα ή η μεταφορά αντικειμένων, μπορεί να συμβάλει στην ευεξία και να διευκολύνει την επαφή με φρέσκα τρόφιμα. Γι’ αυτό και έχει υπογραμμίσει τη σημασία της διατροφής στις κοινότητες με μακροζωία.

Τι πρέπει να έχουμε υπόψη

Στις μπλε ζώνες κυριαρχούν τα ελάχιστα επεξεργασμένα φυτικά τρόφιμα, όπως τα όσπρια, τα λαχανικά, τα χόρτα, τα δημητριακά ολικής άλεσης και οι ξηροί καρποί. Για τον λόγο αυτό, η μακροζωία δεν μπορεί να αποδοθεί σε μία και μόνο συνήθεια: η διατήρηση της σωματικής δραστηριότητας, η ισορροπημένη διατροφή και η καλλιέργεια των κοινωνικών σχέσεων αποτελούν μέρος ενός υγιεινού τρόπου ζωής.