Η Έλεν Τζόουνς από το Μίσιγκαν γυμνάζεται έως και τέσσερις φορές την εβδομάδα, διατηρεί ενεργή κοινωνική ζωή και απολαμβάνει τον χρόνο με την οικογένειά της, αποδεικνύοντας ότι η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο.

Στα 100 της χρόνια, η Έλεν Τζόουνς δεν αναζητά το μυστικό της μακροζωίας σε ακριβά συμπληρώματα διατροφής ή αυστηρά προγράμματα ευεξίας. Αντίθετα, θεωρεί ότι το κλειδί για μια μακρά και ποιοτική ζωή βρίσκεται στις καθημερινές συνήθειες, στη σωματική δραστηριότητα και, κυρίως, στις σχέσεις με τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω μας.

Η αιωνόβια γυναίκα από το Μίσιγκαν των ΗΠΑ παραμένει δραστήρια, αφιερώνει χρόνο στην οικογένειά της, συμμετέχει σε κοινωνικές δραστηριότητες και συνεχίζει να επισκέπτεται το γυμναστήριο αρκετές φορές την εβδομάδα. Μάλιστα, όπως αναφέρει σε συνέντευξή της στο TODAY.com, οι φίλοι που έχει γνωρίσει εκεί αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της καθημερινότητάς της και την κάνουν να αισθάνεται νεότερη.

Γεννημένη στις 22 Φεβρουαρίου 1926 στο Γουότερφορντ του Μίσιγκαν, η Τζόουνς εργάστηκε ως επιθεωρήτρια σχολικής γραμματείας στο Πόντιακ, πριν αποκτήσει το πρώτο της παιδί. Στα χρόνια που ακολούθησαν, ασχολήθηκε με διάφορα αθλήματα, ταξίδεψε με τον σύζυγό της και συμμετείχε ενεργά στις εθελοντικές δράσεις της εκκλησίας της.

Σήμερα, έχει δημιουργήσει μια μεγάλη οικογένεια, με τέσσερα παιδιά, εννέα εγγόνια και δέκα απογόνους. Παραμένει, παράλληλα, ένα ενεργό μέλος της κοινότητάς της, βρίσκοντας χαρά στις μικρές καθημερινές στιγμές.

Η άσκηση που έγινε μέρος της ζωής της

Η σωματική δραστηριότητα αποτελεί σταθερό κομμάτι της ζωής της Έλεν Τζόουνς εδώ και πολλές δεκαετίες. Έπαιξε γκολφ για περίπου 40 χρόνια, ενώ στα 69 της αποφάσισε να ασχοληθεί με το βόλεϊ και εντάχθηκε στην ομάδα Michigan Movers, με την οποία συμμετείχε σε αγώνες και ταξίδεψε σε διάφορες περιοχές των ΗΠΑ.

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Το βόλεϊ έγινε ένα από τα αγαπημένα της αθλήματα και της χάρισε φιλίες που διατηρεί μέχρι σήμερα. Ωστόσο, η εμφάνιση νευροπάθειας στα πόδια και οι επεμβάσεις στα γόνατα την ανάγκασαν να περιορίσει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Αυτό δεν σήμανε, όμως, το τέλος της άσκησης. Η Τζόουνς γράφτηκε στο γυμναστήριο Crunch Fitness, όπου συνεχίζει να προπονείται συστηματικά, συνήθως τρεις έως τέσσερις φορές την εβδομάδα.

Μία από τις ασκήσεις που ξεχωρίζει είναι η προπόνηση σε στατικό ποδήλατο για περίπου 30 λεπτά. Όπως εξηγεί, η συγκεκριμένη δραστηριότητα έχει κάνει μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά της, ιδιαίτερα όσον αφορά τα γόνατά της.

Εδώ και περίπου δέκα χρόνια ακολουθεί αυτή τη ρουτίνα, έχοντας στο πλευρό της φίλους και συνασκούμενους που αποτελούν σημαντικό κίνητρο για να συνεχίζει.

Παράλληλα, προσπαθεί να παραμένει σε κίνηση και εκτός γυμναστηρίου, κάνοντας περιπάτους στη γειτονιά ή βόλτες στα εμπορικά κέντρα μαζί με τις κόρες της.

«Απλώς μην κάθεσαι στην καρέκλα σου μέρα με τη μέρα», είναι η συμβουλή της προς όσους θέλουν να διατηρήσουν μια ενεργή καθημερινότητα.

Ισορροπημένη διατροφή και καθημερινές συνήθειες

Η άσκηση δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας στον οποίο αποδίδει η Τζόουνς την καλή της κατάσταση. Εξίσου σημαντική θεωρεί τη διατροφή και τη φροντίδα της υγείας μέσα από απλές, σταθερές συνήθειες.

Το πρωινό της περιλαμβάνει συχνά γιαούρτι με γκρανόλα, ενώ στο μεσημεριανό της φροντίζει να υπάρχει πηγή πρωτεΐνης, όπως ένα σάντουιτς με σαλάτα κοτόπουλου ή ένα μάφιν με φυστικοβούτυρο.

Η ίδια δεν κάπνισε ποτέ, ενώ δεν συνήθιζε να καταναλώνει μεγάλες ποσότητες καφέ. Παράλληλα, σύμφωνα με την κόρη της, προσέχει να λαμβάνει τακτικά τις βιταμίνες της και να πίνει αρκετό νερό.

Η φιλοσοφία της δεν βασίζεται σε ακραίους περιορισμούς, αλλά στη διατήρηση μιας ισορροπημένης καθημερινότητας, με συνήθειες που μπορεί να ακολουθεί σταθερά.

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Οι φιλίες που την κρατούν νέα

Για την Έλεν Τζόουνς, η μακροζωία δεν αφορά μόνο τη σωματική υγεία. Η κοινωνική ζωή, οι φιλίες και η αίσθηση ότι ανήκει σε μια κοινότητα έχουν εξίσου σημαντική θέση στη ζωή της.

Στο γυμναστήριο δεν περιορίζεται στην προπόνηση, αλλά επιδιώκει να συνομιλεί με τους υπόλοιπους αθλούμενους και να δημιουργεί νέες γνωριμίες. Οι φίλοι της αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς της, ενώ η ίδια αισθάνεται ιδιαίτερα τυχερή που βρίσκεται σε ένα τόσο φιλικό περιβάλλον.

Η σχέση της με το Crunch Fitness είναι τόσο στενή, ώστε γιόρτασε εκεί τόσο τα 90ά όσο και τα 100ά γενέθλιά της. Μάλιστα, οι άνθρωποι του γυμναστηρίου τίμησαν τη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής, καθώς αποτελεί το μοναδικό μέλος τους που έχει φτάσει τα 100.

Εξίσου σημαντική είναι η σύνδεσή της με την εκκλησία της, την οποία επισκέπτεται από το 1957. Όλα αυτά τα χρόνια συμμετέχει σε εθελοντικές δράσεις και επιτροπές, προσφέροντας τη βοήθειά της και παραμένοντας ενεργό μέλος της τοπικής κοινωνίας.

Παράλληλα, εξακολουθεί να παίζει μπριτζ μία φορά τον μήνα με την ομάδα της ανιψιάς της, διατηρώντας ζωντανή την αγάπη της για τα παιχνίδια και την επικοινωνία.

Η οικογένεια παραμένει η μεγαλύτερη πηγή χαράς

Στο επίκεντρο της ζωής της βρίσκεται, φυσικά, η οικογένειά της. Η Τζόουνς έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής της στη φροντίδα των δικών της ανθρώπων, φιλοξενώντας για χρόνια τα οικογενειακά τραπέζια της Ημέρας των Ευχαριστιών και των Χριστουγέννων.

Πλέον, οι κόρες και οι εγγονές της αναλαμβάνουν μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας, ωστόσο εκείνη εξακολουθεί να αποτελεί την καρδιά των οικογενειακών συγκεντρώσεων.

Όπως περιγράφει η κόρη της, Τζιλ Άντεργουντ, η μητέρα της είναι εκείνη που παρακινεί ακόμη και τους υπόλοιπους να βγουν για περπάτημα, χωρίς να χρειάζεται κάποιος να της υπενθυμίσει τη σημασία της κίνησης.

Η ίδια η Τζόουνς δηλώνει ευγνώμων για την οικογένεια και τους φίλους που έχει κοντά της, θεωρώντας ότι η αγάπη και η συντροφικότητα αποτελούν ανεκτίμητα στοιχεία της ζωής της.

Πηγή: today.com